Region Mosbach. (RNZ/stm) Bahnreisende sollten sich dieser Tage am besten immer aktuell über ihre jeweilige Verbindung informieren. Seit geraumer Zeit kommt es aufgrund von verschiedenen Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen wiederkehrend zu Beeinträchtigungen, manchmal fallen Züge etwa aufgrund von Stellwerks- oder Personalproblemen aber auch komplett aus.

Geplante Maßnahmen kündigt die DB InfraGo nun für die kommenden Tage an: In der Nacht von Montag auf Dienstag, 11./12. November, kommt es von etwa 21 bis 5 Uhr im Bereich Neckarelz zu Behinderungen im Bahnverkehr. Neben einer eingleisigen Sperrung des Abschnitts Zwingenberg-Neckarzimmern kommt es zu Einschränkungen im Bahnhof Neckarelz. "Gleis 3 und die Verbindungskurve nach Mosbach stehen in dieser Nacht nicht zur Verfügung", heißt es in einer Mitteilung dazu.

Aus diesem Grund müsse der Abschnitt Neckarelz – Mosbach der Stadtbahnlinie S41 am Montagabend ab 21 Uhr entfallen. Die Stadtbahnen enden beziehungsweise beginnen in Neckarelz; ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Zu beachten ist weiterhin, dass die erste Stadtbahn der Linie S 41 in Richtung Heilbronn erst am Dienstagfrüh (12. November) ab Neckarelz verkehren kann.

Weitere Instandhaltungsmaßnahmen sorgen zudem von Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. November, jeweils in den Nachtstunden zu Teilausfällen auf den Linien S1, S2 und S5 auf der Strecke Heidelberg Hauptbahnhof–Osterburken. Ein Busersatzverkehr ist laut Auskunft der Bahn eingerichtet, vom S-Bahn-Verkehr abweichende Fahrzeiten seien allerdings zu beachten. Auch liegen die Haltestellen des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen.

Reisende können bei der Deutschen Bahn aktuelle Verbindungen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB-Navigator-App und bei www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen. Die AVG verweist auf Informationsaushänge an den Haltestellen entlang der Strecke und aktuelle Informationen zum Fahrplanangebot unter www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft