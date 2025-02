Region Mosbach. (RNZ/pm) Eine nicht ganz unbekannte Nachricht: Es nahen Einschränkungen im Bahnverkehr. Von Montag, 3. März (0 Uhr), bis Donnerstag, 6. März (5 Uhr), finden Baumaßnahmen der DB InfraGo zwischen Mosbach, Neckarelz und Bad Friedrichshall statt. Unter anderem will man die Weichen im Bahnhof Neckarelz erneuern. Daher entfällt der Abschnitt Mosbach – Neckarelz der Stadtbahnlinie S41 am 3., 4. und 5. März jeweils ganztags. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen wird für den 4. und 5. März eingerichtet, teilt die AVG mit. Die Stadtbahnen wenden aus Heilbronn kommend in Neckarelz.

Im Frühverkehr in Richtung Heilbronn kommt es zu folgenden Ausnahmen: Am 3. März beginnen die Stadtbahnen der Linie S41 bis 6 Uhr erst in Neckarzimmern, der Halt in Mosbach (5 Uhr, bzw. 5.48 Uhr) entfällt. Los geht’s ab Neckarzimmern um 5.15 bzw. 5.52 Uhr.

Am 6. März beginnt die erste Stadtbahn der Linie S41 erst in Neckarelz, der Halt um 5 Uhr in Mosbach entfällt. Los geht’s hier ab Neckarelz um 5.10 Uhr. Ein SEV mit Bussen wird eingerichtet.

In der Nacht von Montag, 3. März (ab 21 Uhr), auf Dienstag, 4. März (bis 5 Uhr), kommt es zusätzlich zu weiteren Einschränkungen auf der Stadtbahnlinie S41: Hier sperrt die DB InfraGo aufgrund von Instandhaltungsarbeiten verschiedene Gleisabschnitte zwischen Bad Friedrichshall und Heidelberg. Aus diesem Grund entfällt der Abschnitt Mosbach – Bad Friedrichshall der Stadtbahnlinie S41 am Montag, 3. März, von 21 Uhr bis Betriebsende. Ein SEV mit Bussen wird eingerichtet.

Der Schienenersatzverkehr kann jedoch nicht in Haßmersheim halten, da es am Bahnhof Haßmersheim laut AVG keine sicheren Querungsmöglichkeiten über die B27 gibt. Ein Taxi pendelt zwischen Haßmersheim Ort und Gundelsheim. Dort besteht Anschluss an den SEV in und aus Richtung Mosbach und Bad Friedrichshall. Weitere Informationen finden sich unter www.avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.