Region Mosbach. (stk/zg) Für die Viertklässler in der Region (und ihre Eltern) stehen aktuell große Entscheidungen an. Es stellt sich die Frage, auf welche weiterführende Schule die Kinder gehen sollen. Neben der Frage nach der Schulart stellt sich dann auch die Frage nach der konkreten Schule. Neben der Werkrealschule stehen die Gemeinschaftsschule, die Realschule und das Gymnasium zur Auswahl.

> Schefflenztalschule (Werkrealschule): Für die künftigen Fünftklässler, deren Eltern und Erziehungsberechtigte finden die Schnuppertage am Dienstag, 28. Februar, 14 bis 15.30 Uhr am Standort Seckach, und am Donnerstag, 2. März, 14 bis 15.30 Uhr am Standort Billigheim statt. Ab 15.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, das Schulhaus zu besichtigen und bei Bedarf offene Fragen zu klären. Die Anmeldung erfolgt am Standort Billigheim von Montag bis Donnerstag, 6. bis 9. März, nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06265.553 und am Standort Seckach von 6. bis 9. März jeweils vormittags.

> Lohrtalschule Mosbach (Werkrealschule): Die Anmeldeformulare finden sich auf der Schulhomepage www.lohrtalschule.de. Die Anmeldung der Schüler und Schülerinnen der kommenden fünften Klassen finden vom 6. bis 10. März statt. Jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr kann die Anmeldung ohne Termin erfolgen. Termine nach 12.30 Uhr sind nach Vereinbarung unter Telefon 06261.673310 möglich. Wer ein Beratungsgespräch mit der Schulleitung wünscht, sollte ebenfalls einen Termin vereinbaren.

> Friedrich-Heuß-Gemeinschaftsschule Haßmersheim: Ein Informationsabend für Viertklässler findet am Dienstag, 28. Februar, um 18 Uhr statt. An diesem Abend stehen Informationen zum Lernen auf den verschiedenen Niveaustufen und den möglichen Schulabschlüssen genauso im Mittelpunkt wie der Ablauf des täglichen Lernens und das vielfältige Schulleben an der Gemeinschaftsschule.

Individuelle Gesprächstermine können unter Telefon 06266.291 vereinbart werden. Die Anmeldeformulare und weitere Informationen finden sich unter www.friedrich-heuss-schule.de. Die Anmeldungen sind dann an ...