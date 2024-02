Ravenstein. (F) Der in den nächsten Jahren geplante Neubau einer Grundschule bedarf "großen Mutes", sagte Bürgermeister Ralf Killian in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend bei der Vorstellung der vier Varianten umfassenden Machbarkeitsstudie. Favorisiert wird der Bau eines Bildungs- und Kulturcampus auf dem bestehenden Sportgelände in Merchingen.

Den von Killian angesprochenen