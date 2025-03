Hüngheim. (pm) Aufgrund dringender Arbeiten an der Wasserzuleitung muss am morgigen Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr die Wasserversorgung für ganz Hüngheim unterbrochen werden.

Die Anwohner werden gebeten, für eine ausreichende Bevorratung an Trinkwasser für die Dauer der Versorgungsunterbrechung zu sorgen. Saubere Flaschen, Kanister oder die Badewanne sind dabei sinnvolle Aufbewahrungsmöglichkeiten.

Nach Wiederinbetriebnahme der Trinkwasserversorgung kann es zu Aufwirbelungen im Leitungsnetz kommen. Hierbei können sich Ablagerungen von den Rohrwänden lösen, was zu leichten Trübungen im Trinkwasser führen kann.

Die Wasserversorgung Bauland versichert, dass die Trübungen gesundheitlich vollkommen unbedenklich sind. Das Trinkwasser entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und kann nach Wiederherstellung der Wasserversorgung bedenkenlos verwendet werden.

Während der betrieblich notwendigen Spülungen kann es kurzzeitig zu leichten Druckschwankungen in den häuslichen Wasserleitungen kommen. Die Wasserversorgung Bauland wird bemüht sein, die Arbeiten so kurz wie möglich zu halten und in der angegebenen Zeit auszuführen.

Zur Vermeidung von Störungen an der Hausinstallation wird zusätzlich zu den Herstellerangaben der technischen Geräte Folgendes empfohlen: Vor Beginn der Versorgungsunterbrechung soll man sich Wasservorräte in der Menge des zu erwartenden Wasserbedarfs schaffen. Danach soll das Hauptabsperrventil im Keller geschlossen werden.

Während der Versorgungsunterbrechung sind alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen zu halten, einschließlich Druckspüler bzw. Spülkästen der Toilette. Nach Ende der Versorgungsunterbrechung kann das Hauptabsperrventil wieder geöffnet werden. Über eine Zapfstelle hinter dem Wasserzähler soll man so lange Wasser entnehmen, bis es klar herausfließt. Danach soll die am höchsten gelegene Zapfstelle im Gebäude geöffnet werden, damit die eventuell noch in der Installation vorhandene Luft entweichen kann. Auf keinen Fall soll man zuerst einen Druckspüler betätigen.