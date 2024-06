Ballenberg. (F) Der Ausbau des Vorplatzes der Zehntscheune war schon seit einigen Jahren ein Wunschprojekt des Ortschaftsrats. Immer wieder musste der Baubeginn jedoch verschoben werden. In diesem Frühjahr wurde die Baumaßnahme nun endlich angegangen und abgeschlossen.

Nach dem erfolgten Umbau zum Feuerwehrgerätehaus sollte der Ausbau des Vorplatzes der Zehntscheune auch im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens, zu dem auch die beiden weiteren Projekte, der Bau des Radwegs nach Unterwittstadt und der Ausbau der Weinbergsteige, gehörte, angegangen werden.

Erste Überlegungen gab es schon 2020. In den Haushaltsplan der Stadt wurden diese drei Maßnahmen dann im Jahr 2021 aufgenommen, konnten aber in diesem Jahr nicht umgesetzt werden, da noch einige Punkte zu klären waren. Immer wieder mussten die Maßnahmen verschoben werden.

In einer Ortschaftsratssitzung im Mai 2022 erkundigte sich ein Bürger in der Fragestunde über den Stand der Maßnahme. Wie Ortsvorsteher Walz damals erklärte, wurden die drei Baumaßnahmen der Flurbereinigung als eine Maßnahme genehmigt. Der Ortsvorsteher hoffte damals, dass eine Ausschreibung noch in diesem Jahr vorgenommen wird. Doch der Baubeginn wurde immer wieder verschoben. Als neuen Termin nannte der Ortsvorsteher in seinem Jahresrückblick 2023 das Jahr 2024.

Nach mehr als zweijähriger Verspätung war es dann endlich im Frühjahr so weit. Als es witterungsbedingt möglich war, begann die Firma Bokmeier mit dem Ausbau des Vorplatzes. Die Arbeiten wurden nach einer kurzen Bauzeit vor rund sechs Wochen abgeschlossen, noch rechtzeitig, um das Maibaumfest der Feuerwehrabteilung Ballenberg auf dem neugestalteten Vorplatz zu feiern. Wie Bürgermeister Killian in der letzten Sitzung informierte, seien beim zwischenzeitlich erfolgten Ausbau Mehrkosten in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden. So mussten zusätzliche Mauerscheiben zur Verbesserung der Zuwegung zur Einfahrt des Feuerwehrgerätehauses eingebaut werden. Für die bereitgestellten Lichtmasten mussten Fundamente gesetzt werden, und zusätzlich wurden Gräben mit drei Leerrohren für die Beleuchtung und Glasfaser hergestellt. Zudem war ein Erdaushub für die geschaffenen Parkplätze sowie deren Schotterung und Pflasterung notwendig.

Die Bauabnahme erfolgte Ende April. Wie Ortsvorsteher Walz ankündigte, soll die Fertigstellung mit einer "Hocketse" (Dorffest) nach den Sommerferien gebührend gefeiert werden.