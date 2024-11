Merchingen-Ballenberg. (F/pm) Die Bauarbeiten auf der Landesstraße 515 zwischen Merchingen und Ballenberg, die am 21. Oktober begonnen haben, liegen gut im Zeitplan. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird dort auf einer Länge von 3,8 Kilometer die Fahrbahndecke erneuert, da alterungsbedingt und aufgrund der Verkehrsbelastung zwischenzeitlich erhebliche Schäden in Form von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen entstanden sind. Durch die Sanierung der Fahrbahndecke werden weitere Schäden am Straßenoberbau verhindert und die Verkehrssicherheit verbessert.

Die umfangreiche Baumaßnahme ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt und muss wegen der geringen Fahrbahnbreite aus Arbeitssicherheitsgründen unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der rund 1,9 Kilometer lange erste Bauabschnitt begann hinter der Zufahrt zur Firma Zürn und erstreckt sich in Richtung Ballenberg bis zur Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Erlenbach.

Zwischenzeitlich wurde in diesem Bereich durch die Baukolonne von Markus Spöhrer von der bauausführenden Firma Leonhard Weiß die Vorarbeit geleistet und der alte Straßenbelag mit einer hochmodernen Maschine abgefräst.

Der erste Bauabschnitt in Richtung Ballenberg bis zur Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Erlenbach wird am Freitag fertiggestellt. Derzeit werden hier die Straßenmarkierungen aufgebracht. Foto: Helmut Frodl

Die Asphaltkolonne von Polier Ringo Froß hat mittlerweile sowohl die Trag- als auch die Deckschicht des ersten Bauabschnittes aufgebracht. Ende der vergangenen Woche wurden die Anschlüsse nach Erlenbach und Hüngheim asphaltiert. Auf diesem fertiggestellten Teilstück werden derzeit die Straßenmarkierungen aufgebracht und die Bankette befestigt. Diese Arbeiten werden bis zum morgigen Freitag andauern. Ab ca. 16 Uhr wird dann dieser fertiggestellte Bauabschnitt bis zur Abzweigung nach Erlenbach wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Anschluss an den ersten Bauabschnitt wird ab Freitag gegen 16 Uhr mit den Sanierungsarbeiten des zweiten Bauabschnitts in Richtung Ballenberg bis zur Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße nach Hüngheim begonnen.

Für den Busverkehr in Ballenberg am Knotenpunkt L 515/K 3966 Unterwittstadt wurden besondere Regelungen getroffen: Mit der Verkehrsbehörde, dem ÖPNV und der Stadt Ravenstein wurde abgestimmt, die wesentlichen Asphaltarbeiten an diesem Knotenpunkt am Wochenende ab Freitag 15. November ab 14.30 Uhr bis Sonntag, 17. November, 10 Uhr auszuführen, sodass die Auswirkungen auf die Busfahrpläne möglichst gering gehalten werden können.

Nur in dieser Zeit bleibt dann der Anschluss L 515/K 3966 Unterwittstadt vollumfänglich gesperrt. In der restlichen Bauzeit wird die Durchfahrt an diesem Knotenpunkt ermöglicht und notfalls mit einer Ampelregelung sichergestellt, damit der Linienbusverkehr der Strecke Unterwittstadt-Ballenberg-Krautheim und umgekehrt aufrechterhalten bleibt.

Die Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 800.000 Euro trägt das Land. Die Arbeiten werden noch bis zum 30. November andauern, dann soll die Sperrung termingerecht aufgehoben werden, und der Verkehr kann wieder normal fließen. Die Umleitungsstrecke verläuft von Merchingen kommend über den fertiggestellten ersten Abschnitt, die Gemeindeverbindungsstraße nach Erlenbach und von dort weiter in Richtung Oberndorf und zurück nach Ballenberg.