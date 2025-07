Ravenstein. (F) "Der Gemeinderat hatte zuletzt in seiner Sitzung am 16. Mai 2024 über die Höhe der Benutzungsgebühren für die Kindergarteneinrichtungen zum 1. September 2024 entschieden", sagte Kämmerin Malin Bannert in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.

Nach der aktuellen gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände vom 11. März 2024 werde eine Erhöhung