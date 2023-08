Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Spannend, vielschichtig, herausfordernd – und leider auch immer gefährlicher: Vier Adjektive braucht es mindestens, um das breite Aufgabenfeld der Polizei grob zu beschreiben. Einen Vormittag lang durften RNZ-Leser tief hinter die Mauern im Mosbacher Polizeirevier blicken. Mehr als dreimal so viele Anmeldungen wie Plätze gingen für die Sommertour ein. Diejenigen, die das Losglück traf, durften einmalige Einblicke erleben.

Los ging es dort, wo Überwachungsaktionen geplant, Verhaftungen vorbereitet und Einsätze besprochen werden. Dass es ein besonderer Tag war, zeigte schon die Uniform von Revierleiter Achim Küller. "Normalerweise tragen wir blau. Aber bei besonderen Anlässen ist das Hemd weiß", erklärte er den Gästen im Besprechungsraum ganz oben im Polizeirevier.

Riesiges Gebiet, hohe Arbeitsbelastung

Zur Begrüßung hatte Küller eine kleine Präsentation verbreitet, in der er zunächst kurz auf die Struktur des Polizeipräsidiums Heilbronn einging. "Mit einem Einzugsgebiet von vier Landkreisen und 4407 Quadratkilometern ist es ungefähr so groß wie Berlin, Hamburg, Bremen und das Saarland zusammen", schilderte er die Dimensionen. Rund 1400 Polizistinnen und Polizisten und 300 Fachangestellte sorgen in den 13 Polizeirevieren mit 28 Polizeiposten für die Sicherheit von 862.000 Menschen.

Die Beamten im Mosbacher Revier und den drei zugehörigen Polizeiposten in Aglasterhausen, Schefflenz und Limbach sind für etwa 79.000 Menschen verantwortlich. "Obwohl Baden-Württemberg eines der reichsten Bundesländer ist, haben wir im Vergleich mit den anderen Ländern das geringste Betreuungsverhältnis im Polizeidienst", machte Küller den Besuchern deutlich.

Im Mosbacher Revier kommen auf einen Polizisten 1317 Bürger. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1:448. "Allein bei den Dienstgruppen – quasi der Feuerwehr der Polizei, diejenigen, die immer da sind und rausfahren – fehlen mir 25 Prozent an Mitarbeitern", betonte der Revierleiter. Im vergangenen Jahr habe man erstmals die Marke von 10.000 Einsätzen überschritten. Als Küller auf die stetig steigende Zahl der tätlichen Angriffe auf seine Kollegen einging – im vergangenen Jahr wurden 22 Polizistinnen und Polizisten verletzt –, ging ein besorgtes Raunen durch den Raum. Eine gute Zusammenarbeit im Team sei da "wirklich sehr, sehr wichtig", um den Herausforderungen auf der Straße begegnen zu können.

Teuer, aber alles andere als Luxus

Wie eingespielt und humorvoll der Umgang unter den Beamten ist, wurde beim Rundgang durchs Revier immer wieder deutlich. Selbstgestaltete lustige Poster an Türen und Schränken zeugten ebenso davon wie der lockere Ton der Kollegen. Bevor es hinter Gitter in die Arrestzellen ging, machte die RNZ-Sommertour Halt in der Leitstelle.

Auf mehreren Bildschirmen behalten die Beamten hier alles im Blick, die Bilder der Überwachungskameras auf dem Gelände ebenso wie die aktuelle Position der Streifenwagen. "Der Raum ist rund um die Uhr jeden Tag im Jahr besetzt", erklärte Revierleiter Küller. "Im Nebenzimmer, dem Rüstraum, findet sich alles für den Außeneinsatz." Jede Polizistin und jeder Polizist hat ein eigenes Fach.

Erst etwas zögerlich, aber dann doch neugierig betraten die RNZ-Leser die drei Arrestzellen im Untergeschoss des Reviers. Mit einer einfachen Holzpritsche, einem kleinen Fenster und einem Loch im Boden als Toilette kein besonders einladender Ort. Der Aufenthalt dort ist dagegen alles andere als günstig: "Zwölf Stunden kosten 190 Euro, dazu kommen noch 36 Euro pro eingesetztem Beamten je angefangener halber Stunde", erläuterte Küller den Preiskatalog.

Blaulicht an

Was alles in einen Streifenwagen gehört und wo die Sirene eingeschaltet wird, zeigten Martin Köpfle und Geraldine Formica. Während die jüngsten Sommertourteilnehmer sichtlich Spaß daran hatten, Schutzweste und Helm anzuziehen – "Boah, ist das schwer!" –, berichteten die beiden von ihren Aufgaben und Erlebnissen im Streifendienst. Mit dabei nicht nur Dienstpistole, Schlagstock und Pfefferspray am Gürtel, sondern in jedem Fahrzeug auch eine Maschinenpistole samt besonderer Schutzausrüstung sowie ein Erste-Hilfe-Set, um bei Amokläufen gerüstet zu sein. "Hat man da nicht auch Angst?", fragte eine Teilnehmerin. "Nach 20 Jahren hat man so viel erlebt – nein", antwortete ihr Dienstgruppenleiter Köpfle.

Licht, Staub und Schädel

Wenn der Streifendienst abrückt, fängt die Arbeit der Kriminalpolizei an. Einbruch- und Kampfspuren müssen dokumentiert und gesichert, Fingerabdrücke und DNA der Täter ermittelt werden. Wie das geht und was man dabei beachten muss, damit die Beweise vor Gericht standhalten, erläuterten Esther Hoffmann und Petra Nohe praxisnah den Besuchern. Mit ihren speziellen Lampen lassen sich nicht nur die kleinsten Staub-, Faser-, und Hautpartikel finden, sondern auch Ausweise und Geldscheine auf ihre Echtheit überprüfen.

Dass nicht nur Fotos und Fingerabdrücke, sondern auch Größe, Gewicht, Tattoos und Narben bei einer erkennungsdienstlichen Erfassung von Interesse sind, überraschte so einige Tourteilnehmende, die sich nicht scheuten, auch selbst einen Teil des Prozederes zu durchlaufen. "Wird alles natürlich wieder gelöscht", versicherte Nohe. Als eine von rund 40 Phantombildzeichnerinnen in Baden-Württemberg berichtete sie zudem, wie Fahndungsbilder auf Grundlage von Zeugenaussagen entstehen und wie sie das Aussehen eines Menschen anhand seines Schädels rekonstruiert.

Gutschein und besonderes Erinnerungsfoto

Straftaten verhindern, lautet die Aufgabe der Prävention. In einem kurzen Vortrag berichtete Sven Schumacher über die zahlreichen Angebote für Kindergärten und Schulen und warnte vor den perfiden Tricks von Telefonbetrügern. "Kein Staatsanwalt und kein Polizist wird jemals Geld bei Ihnen zu Hause abholen. Bleiben Sie immer misstrauisch", lautete sein Ratschlag. Jeder Tourteilnehmer bekam von ihm einen Gutschein für eine kostenlose Vor-Ort-Beratung zum Schutz vor Einbrüchen in den eigene vier Wänden.

Ein ganz besonderes Erinnerungsfoto bescherte Hans Pollak den Besuchern zum Abschluss. Ohne später dafür zahlen zu müssen, durfte sich die Gruppe vom Leiter der Verkehrsgruppe blitzen lassen. Im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis ist Pollak mit seinen sechs Kollegen – "zwei Stellen sind unbesetzt" – im Einsatz, kontrolliert den Schwerlastverkehr ebenso wie Motorrad- und Autofahrer und rückt bei Unfällen aus. "Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin die Unfallursache Nummer eins", empfahl er den RNZ-Sommertourern eine gemächliche Heimreise.

So fanden es die Leser:

Wolfgang Bauer (Nüstenbach): "Die RNZ-Sommertour hat mich wirklich sehr beeindruckt. Solche Einblicke bekommt man sonst nicht. Es hat mich überrascht, was die Polizei hier in Mosbach alles macht. Ich dachte, die machen hier nur Streifen- und Verkehrsdienst. Dass auch die Kriminalpolizei hier eine Dienststelle hat, wusste ich vorher nicht. Bedauerlich finde ich die steigende Zahl der tätlichen Angriffe auf die Beamten. Sie setzen sich für unsere Sicherheit ein. Es darf nicht sein, dass sie dafür mit ihrer Gesundheit bezahlen."

Manfred und Margarete Raquet (Neckarzimmern): "Das war eine wunderbare Tour, so umfangreich und informativ. Es ist toll, dass die RNZ solche Einblicke ermöglicht. Der Rundgang durch das Polizeirevier hat uns sehr gut gefallen. Wichtig war die Warnung vor den Schockanrufern am Telefon. Gruselig, mit welchen Maschen die vorgehen. Dass die Präventionsstelle ein so umfassendes Angebot macht, auch über Einbruchschutz informiert und dabei hilft, sichere Anlaufstellen in der Stadt für Kinder zu finden, ist toll."

Leo (Mosbach): "Das war ein toller Tag. Der Besuch bei der Polizei hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Schutzausrüstung so schwer ist – auch der Helm. Die Weste hat so viele Taschen. Und auch das Schild und den Schlagstock durfte ich in die Hand nehmen. Den Streifenwagen fand ich cool, da wollte ich unbedingt reinschauen. Richtig viele Knöpfe sind da drin. Eine Nacht in der Zelle will ich aber nicht verbringen, das Bett aus Holz sah wirklich überhaupt nicht gemütlich aus."

Isabel (zu Besuch bei ihren Großeltern in Neckarzimmern): "Es war spannend und interessant, einmal hinter die Kulissen bei der Polizei schauen zu dürfen. Ich spiele nämlich selbst mit dem Gedanken, einmal Polizistin zu werden, deswegen wollte ich auch unbedingt mit meinen Großeltern auf die Sommertour kommen. Der Besuch hier hat mich darin bestärkt. Am liebsten würde ich wahrscheinlich im Streifendienst arbeiten, da ist man immer unterwegs. Das finde ich persönlich spannender als die Arbeit in der Kriminaltechnik."

Julia Zerman und Fabian Bauer (Nüstenbach): "Die Spurensuche ist faszinierend, wie Schuhabdrücke genommen und DNA gesucht wird. Dass sich ein Gesicht anhand eines Schädels aus den 1970er-Jahren noch rekonstruieren lässt, ist beeindruckend." Fabian Bauer ergänzt: "Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mosbach, da arbeitet man oft mit der Polizei zusammen. Deshalb wollte ich einfach mal sehen, was da alles so im Hintergrund im Revier abläuft. Bei der Tour habe ich viele Einblicke gewonnen."