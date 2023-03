Von Caspar Oesterreich

Neudenau. Die heiße Phase des Wahlkampfes läuft, am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Manfred Hebeiß tritt nach 24 Jahren nicht mehr an. 4318 Wahlberechtigte dürfen mit ihrem Kreuzchen über seinen Nachfolger entscheiden. Neben Jochen Hoffer (42) und Christoph Hamberger (39), die die Stadtverwaltung bereits von innen kennen,