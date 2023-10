Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) im Neckar-Odenwald-Kreis – eine Arbeitsgemeinschaft aus Kreisfeuerwehrverband, den DRK-Kreisverbänden Mosbach und Buchen, den christlichen Kirchen und dem Landratsamt – ist für die Helfende Hand nominiert, Deutschlands wichtigste Auszeichnung zur Würdigung ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz. Die Auszeichnung wird alljährlich vom Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) vergeben. Die Preisverleihung findet am 27. November in Berlin statt.

Der Förderpreis würdigt über 1,7 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die rund um die Uhr flächendeckend für den Bevölkerungsschutz in Deutschland sorgen. Die PSNV Neckar-Odenwald-Kreis wurde gemeinsam mit 14 anderen Initiativen für den Publikumspreis nominiert, und zwar für sein Projekt "PSNV-online".

"Die Idee dazu wurde 2020 in unserem Landkreis geboren, da es während der Corona-Pandemie so gut wie keine Aus- und Fortbildungen für Ehrenamtliche in der Psychosozialen Notfallversorgung gab", berichtet der Leiter Michael Genzwürker. Der Förderverein PSNV Neckar-Odenwald suchte sich Mitstreiter und fand sie: nämlich bei der Notfallseelsorge Heilbronn, Notfallseelsorge Ludwigsburg, dem Fachbereich PSNV des Badischen DRK, dem Fachbereich Sozialwesen, der Notfallseelsorge Main-Tauber oder dem TCRH – Training-Center Retten und Helfen.

"Und es kommen auch heute noch weitere Unterstützer hinzu, wie zum Beispiel ganz aktuell die Notfallseelsorge Rems-Murr", erklärt Michael Genzwürker.

Bei den PSNV-online-Fortbildungsabenden werden die "klassischen Themen" aus der PSNV-Arbeit behandelt, wie z. B. Inhalte der Peer-Ausbildung, "Umgang mit Kindern" mit dem Referenten Harald Karutz, Umgang mit dem Thema "Suizid bei Einsatzkräften" u. a. mit Chris Paul, aber auch Themen, die über den Tellerrand hinausgehen, wie z. B. der Vortrag von Lydia Benecke zum Thema "Die Psychologie des Bösen" finden sich auf dem Programm.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Bemühungen und Ideen, PSNV-Kräften – egal von welcher Organisation oder Gruppierung – möglichst unkomplizierte, aber auch hochwertige Online-Fortbildungen bieten zu können, eine solche Würdigung erfahren haben, und sagen allen Unterstützern und unseren Teilnehmern vielen Dank", unterstreicht Michael Genzwürker, "und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn uns möglichst viele ihre Stimme hier abgeben würden."

Info: Hier kann man für die PSNV abstimmen: www.helfende-hand-foerderpreis.de