Von Adrian Brosch

Höpfingen. "Unser Quetschedorf im Ausnahmezustand" – Faschnacht in Höpfi ist immer ein Ereignis, das für sich spricht. Das bewies am Freitag abermals die Prunksitzung der FGH 70 "Höpfemer Schnapsbrenner": Das Aufgebot in der Obst- und Festhalle war ein grandioser Spaß für alle großen und kleinen Narren.

