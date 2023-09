Buchen/Mosbach. (rüb/lu) "Die Folgen der Taten sind für Ihre Adoptivtochter gravierend: Sie leidet auch heute noch massiv darunter!", sagte Vorsitzender Richter Michael Haas zu dem Angeklagten. Doch nicht nur das: "Nicht nur Ihrer Adoptivtochter, sondern auch Ihrer Ex-Frau geht es sehr schlecht. Und Ihr Sohn ist in der Psychiatrie." Kurzum: "Sie haben Ihre Familie komplett zerstört!" Wegen des sexuellen Missbrauchs seiner damals höchstens 13 Jahre alten Adoptivtochter wurde der 46-jährige US-Amerikaner am Montag vor dem Landgericht Mosbach zu einer Haftstraße von viereinhalb Jahren verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem zuletzt in Buchen wohnenden Mann zur Last gelegt, zwischen 2012 und 2015 seine Adoptivtochter mehrfach geküsst und unsittlich berührt zu haben (wir berichteten). Der Angeklagte lebte zur Tatzeit mit seiner Ehefrau, deren in Deutschland geborener Tochter, die er adoptiert hatte, und dem gemeinsamen Sohn im US-Bundesstaat Washington. Ans Licht gekommen waren die Taten aber erst Jahre später: Das Opfer hatte sich der Polizei erst nach einer Hausdurchsuchung durch das FBI offenbart. Der Angeklagte hatte im Darknet eine Pädophilen-Plattform aufgesucht und war so ins Visier der Ermittler geraten. Kurze Zeit später reiste er nach Deutschland und beantragte hier Asyl. Der Asylantrag wurde inzwischen abgelehnt, wogegen er vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe klagt.

Um sich dem Mädchen sexuell zu nähern, sei der heute 46-Jährige äußerst perfide vorgegangen: Die Mutter hatte ihrer Tochter verboten, unter der Woche abends am Computer zu spielen. In Abwesenheit der Mutter versuchte das Mädchen, ihren Adoptivvater zu überreden, sie dennoch spielen zu lassen. Unter der Bedingung, ihn zunächst zu umarmen und zu küssen und später zuzulassen, dass er sie erst über, dann unter der Kleidung intim berühren darf, sah der Mann über das Spielverbot hinweg. Das Kind ließ derartige Übergriffe mehrfach über sich ergehen, um spielen zu dürfen.

Zudem soll er die junge Frau 2019 und 2020 mit seinem Wissen über einen Diebstahl erpresst haben. Der Mann versprach seiner Adoptivtochter, sie nicht bei ihrer Mutter zu verraten, wenn sie nackt vor ihm durch das Haus laufe. Dieser Forderung habe er teils mit Gewaltandrohung Nachdruck verliehen. Die junge Frau ließ sich auch hierauf wiederholt ein.

Der Angeklagte, der auf Hawaii geboren wurde, war zehn Jahre lang mit der Mutter seines Opfers verheiratet und hat mir ihr einen Sohn. Mittlerweile hat er einen weiteren, einjährigen Sohn mit einer anderen Frau, die er erst vor Kurzem im Gefängnis geheiratet hat.

In einer von seiner Verteidigerin verlesenen Erklärung hatte der Angeklagte die Vorwürfe weitgehend eingeräumt. Allerdings beharrte er darauf, dass seine Adoptivtochter bei den ersten Übergriffen mindestens 14 Jahre alt gewesen sei. Im Gegensatz dazu standen die Aussagen des heute 21-jährigen Opfers, das im Vorfeld der Verhandlung in den USA vernommen worden war. Eine Aufzeichnung ihrer mehr als vierstündigen Aussage war am ersten Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gerichtssaal abgespielt worden.

Bei den Plädoyers am Montag war die Öffentlichkeit auf Antrag der Nebenklägervertreterin ebenfalls ausgeschlossen. Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann hatte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten gefordert. Dieser Forderung schloss sich die Vertreterin der Nebenklägerin an. Die Verteidigung hatte für eine Bewährungsstrafe plädiert.

Vorsitzender Richter Michael Haas blieb mit viereinhalb Jahren etwas unter dem beantragten Strafmaß der Staatsanwaltschaft: "Für europäische Verhältnisse ist das recht hoch, für amerikanische eher niedrig." Der Richter begründete Urteil und Strafmaß unter anderem mit den erlebnisorientierten Beschreibungen der Taten durch das Opfer. Diese seien glaubwürdig gewesen, wie auch eine Sachverständige bestätigte. Zudem habe die junge Frau konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eindeutig dafür sprächen, dass sie zu Beginn der Taten wirklich erst zwölf Jahre alt gewesen sei und nicht älter, wie der Angeklagte angab.

Was den Missbrauch angeht, gebe es zwar Taten, die deutlich schwerer seien als die angeklagten intimen Berührungen. Aber die perfide Art und Weise, wie der Angeklagte die Situation immer wieder ausgenutzt habe, zeuge von einer ganz erheblichen kriminellen Energie. Und nicht zuletzt berücksichtigte das Gericht auch die Tatsache, dass das Opfer auch heute noch psychisch massiv unter den Folgen der Tat leide.

Update: Montag, 25. September 2023, 18 Uhr

Viereinhalb Jahre Haft für Missbrauch an Adoptivtochter

