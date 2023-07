Mosbach. (RNZ/pt) Die Idee ist nicht neu, aber immer noch ziemlich gut: Seit "SWR1 Pop & Poesie in Concert” 2008 erstmals auf Tournee ging, feiert das Format große Erfolge, die Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. Mit dem aktuellen Programm "Die 80er Show" kommt "SWR1 Pop & Poesie" im Rahmen des Mosbacher Sommers am kommenden Donnerstag, 27. Juli, um 20 Uhr in den Großen Elzpark.

Hinter vielen Songtexten stecken poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht ausdauernd diese Perlen der Popmusik, nimmt sich ihrer seit Jahren in der Reihe "SWR1 Pop & Poesie" an und hat bis heute fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt.

Beim Open-Air-Konzert in Mosbach wollen neun Musiker, Sänger und Schauspieler die Zuschauerinnen und Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt der Popmusik und der Poesie entführen.

Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben.

Durchs Programm führt SWR1-Moderator Jochen Stöckle, als Kind der 80er aufgewachsen mit a-ha, AC/DC und Depeche Mode. Zum Ensemble gehören Schauspielerin Simone von Racknitz-Luick, Sängerin Britta Medeiros, Sänger Alexander Kraus und die Bandmitglieder Peter Grabinger, Patrick Schwefel, Michael Paucker, Klaus-Peter Schöpfer, Carl-Michael Grabinger.

Verlosung:

RNZ-Leser können mit ein wenig Glück gratis bei "Pop & Poesie" dabei sein. In Kooperation mit Veranstalter "Provinztour" verlosen wir 5 x 2 Eintrittskarten. Unter allen Anrufern, die sich am heutigen Freitag von 10 bis 10.30 Uhr unter Tel.: 06261.93227171 melden, werden die Tickets verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden benachrichtigt.

Info: Für alle, die bei der Verlosung kein Glück haben: In der RNZ-Geschäftsstelle im Gartenweg gibt es Eintrittskarten oder auch hier im RNZ-Ticketshop online.