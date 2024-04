Von Kevin Retlich

Adelsheim. Hörer für den Neckar-Odenwald-Kreis und seine Menschen zu begeistern. Das schaffen Torsten Blum und Kevin Retlich mit ihrem Podcast "Baulandperlen", der regelmäßig die Menschen und Geschichten der Region ins Rampenlicht rückt, immer wieder aufs Neue. Während Retlich die technischen Details nach der Aufnahme übernimmt, lädt sich Blum alle zwei Wochen eine spannende Persönlichkeit mit Bezug zur Region in seinen Podcastkeller ein.

Mit dabei waren bereits Politiker wie Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel und Sportler wie Fechterin Anne Sauer und Fußballer Dominik Stahl. Aber auch Personen, die auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen, wie Puppenspieler Stefan Schulz, Grünkernerzeuger Armin Mechler oder Sprachforscherin Dr. Isabel Arnstein, nahmen schon vor dem Mikrofon Platz. Dabei sprechen sie über Themen wie Heimatgefühl, soziale Belange, Freizeitgestaltung oder politische Angelegenheiten.

Dieses Konzept hat sich als großer Erfolg erwiesen, weshalb der Podcast jetzt in gleich zwei Kategorien um den Deutschen Podcastpreis ins Rennen geht. "Es ist einfach unglaublich, wie unser kleines Podcastprojekt regelmäßig Hunderte von Zuhörern begeistert und nun diese Anerkennung erhält. Allein die Nominierung empfinden wir bereits als großen Erfolg!", äußert sich Blum begeistert.

Denn der Deutsche Podcastpreis, der als die angesehenste Ehrung in der Branche gilt, wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben. Wer von den 900 Einreichungen den Preis letztendlich erhält, entscheidet sich in einem zweistufigen Verfahren: Zunächst benennt eine unabhängige Jury, bestehend aus Fachleuten aus Medien, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft, die fünf Bestplatzierten pro Kategorie als Nominierte und gibt diese öffentlich bekannt. In einer zweiten Bewertungsphase werden diese Nominierten von einer Final-Jury nochmals eingehend diskutiert und bewertet.

Diese Experten beurteilen die eingereichten Podcasts anhand von Kriterien wie Inhalt, Qualität, Originalität, Relevanz und der Fähigkeit, das Publikum zu fesseln. Der Podcast "Baulandperlen" tritt in der Kategorie "Bester Independent Podcast" an. "Wir übernehmen den gesamten Prozess selbst, von der Planung und Durchführung der Interviews bis zum abschließenden Schnitt", erklärt Kevin Retlich, was hinter der Kategorie steckt. "Das bedeutet auch, wir sind unabhängig von externen Produktionsfirmen oder Sponsoren, was uns die volle kreative Kontrolle gibt."

Daneben nehmen Blum und Retlich mit ihrem Podcast auch am Publikums-Voting teil, bei dem jede einzelne Stimme der Hörer zählt. Beim Online-Voting haben die Fans die Möglichkeit, bis zu fünf Stimmen in den Kategorien "Beste Unterhaltung", "Beste Spannung", "Bester Ratgeber", "Beste:r Newcomer:in" und "Beste Information" zu vergeben. In letzterer streben auch die "Baulandperlen" danach, die meisten Stimmen zu erlangen.

Dort treten sie gegen einige der bekanntesten Podcasts des Landes an. Mit Konkurrenten wie "Lage der Nation", "Lanz und Precht" und "Checkpod" scheint die Herausforderung immens. Dennoch zeigt sich Torsten Blum motiviert: "Wir wissen, dass wir als Außenseiter ins Rennen gehen und sind uns der starken Konkurrenz durchaus bewusst. Doch die Möglichkeiten unserer Hörerinnen, Hörer und des gesamten Neckar-Odenwald-Kreises sollten nicht unterschätzt werden. Jede einzelne Stimme für unseren Podcast ist wichtig, und wir schätzen jede Einzelne davon."

Bis zum 20. Mai können alle Podcast-Fans noch ihre Stimmen für den Deutschen Podcastpreis abgeben. Die Abstimmung findet online unter www.deutscher-podcastpreis.de/podcasts statt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 4. Juli während einer Live-Veranstaltung in Berlin, bei der sowohl die Publikumslieblinge als auch die Favoriten der Jury prämiert werden.

Info: Wer sich für den Podcast "Baulandperlen" interessiert, findet diesen auf allen üblichen Streaming-Plattformen wie Spotify und kann sich auf tolle Inhalte rund um die Region freuen.