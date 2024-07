1986 feierte der Sportfischerverein Erftal sein Fischerfest „unter den Linden“ auf dem Hardheimer Schlossplatz. Das 50-jährige Bestehen zelebriert der Verein nun aber auf seinem eigenen Areal und um die Fischerhütte am Bücholdwiesensee: am Freitag bei einer „Malle-Party“ mit den TV-Handballern, am Samstag mit einem Festakt. Repro: Adrian Brosch