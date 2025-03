Von Rüdiger Busch

Buchen. Die Zukunft kann kommen: Baulich und personell wurden in den letzten Monaten die Weichen für eine weiterhin prosperierende Entwicklung der Zahnarztpraxis in der Amtsstraße gestellt. Die Erweiterung und Modernisierung der Praxis "Die Zahnärzte in Buchen" wurde im Herbst abgeschlossen. In der kommenden Woche ist die Einweihungsfeier geplant.