Diese Brachfläche lässt so manchen Bürger von einem „Schandfleck“ in der Osterburkener Innenstadt sprechen. Es tut sich nichts, seitdem das Gebäude, in dem sich über drei Jahrzehnte lang das Geschäft der Firma Rauch befand, im Juni 2021 abgerissen wurde. Foto: D. Rechner