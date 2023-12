Osterburken/Heilbronn. (RNZ/ots) In einem Regionalzug auf der Fahrt von Osterburken in Richtung Heilbronn bedrohte und attackierte ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagmorgen mehrere Personen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann von einem Reisenden gebeten worden, seine Musik etwas leiser zu drehen, woraufhin er diesen zunächst verbal massiv bedroht habe.

Nachdem sich der Reisende daraufhin entfernt hatte, ging der Unbekannte den Ermittlungen zufolge auf einen weiteren Passagier zu und sprach diesen unvermittelt an. Nach einem kurzen Gespräch soll der aggressive Unbekannte den 20-Jährigen dann ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt haben. Anschließend entfernte sich auch der 20-Jährige von dem Täter, der den Zug an einer bislang unbekannten Haltestelle verließ.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und Vollbart gehandelt haben. Die Bundespolizei hat Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.