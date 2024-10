Osterburken. (F) Unter dem Motto "Herbstlich genießen bei Wein und Musik" findet am kommenden Oktoberwochenende, am Sonntag, 6. Oktober, der 28. Borkemer Herbst statt. Gleichzeitig haben die Geschäfte an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das vom Gewerbeverein Osterburken organisierte Programm ist sehr abwechslungsreich und vielfältig und beginnt um 11 Uhr mit "Sabrina – Sängerin aus Leidenschaft".

Anschließend unterhalten von 14 Uhr bis 18 Uhr "Weddes und Toffi" die Besucher.

Am Weinstand vom Weingut Michael Kopp aus Gemmrigheim kann ein gutes "Viertele" aus verschiedenen Weinen genossen werden. Kulinarisches mit Grillspezialitäten, Hähnchen, Raclette, Fassbier und alkoholfreien Getränken bietet die Metzgerei Hofmann an.

In der Baulandhalle findet von 14 bis 16 Uhr ein Familienbasar statt, wo Baby- und Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher angeboten werden. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Selbstvermarkter beim Borkemer Herbst dabei: "Käsehansi" mit Käsespezialitäten, Melita Heckmann mit Honig und Honigprodukten, Frau Klonk mit Schmuck, die Ölmühle Walter mit verschiedenen Bio-Ölen, Emmanuel Uzoho bietet Geschenkartikel, Traumfänger und Luftballons an und bei "Candyman" gibt es Süßigkeiten.

Die Pferdefreunde Osterburken bieten von 14 bis 17 Uhr Ponyreiten an, und die Schlepperfreunde stellen ihre Oldtimer-Schlepper der verschiedensten Modelle und Baujahre aus.

Der Obst- und Gartenbauverein ist mit einer Kürbisausstellung beim Herbstfest vertreten. Nach dem Gottesdienst wird in der Pfarrkirche der größte gezüchtete Kürbis prämiert. Am Stand des Vereins gibt es neben Süßmost auch "fertigen Most" sowie Apfel- und Zwetschgenblootz. Der SVO-Fun-Sport wird von 13 bis 17 Uhr im Stadtgarten einen Spiel- und Spaßparcours für Kinder mit Plüschtier-Zielwurf, Brunnenwasser-Zielspritzen, Slalom-Dribbeln und Slackline anbieten. Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis.

Beim Kindergarten gibt es Kaffee und ein Kuchenbuffet, und beim Weltladen können die Besucher fair gehandelten Kaffee, Tee und Gebäck sowie Geschenkartikel erwerben.

Christel Bauer bietet um 13 und um 18 Uhr eine Stadtführung "Römisches Osterburken" an. Treffpunkt ist am Römermuseum.

Der Mehrgenerationen-Treff Osterburken stellt sich in der ehemaligen Drogerie Klonk vor. Gleichzeitig ist dort eine Bilderausstellung ("Raum für Kreativität") zu sehen.

Der Pflegedienst "Hand in Hand" bietet an seinem Infostand einen Gesundheitscheck und Blutdruckmessen an. Die KJG Osterburken bietet Waffeln und Aperol für die Besucher an. Der Gewerbeverein Osterburken als Veranstalter hofft, dass wieder viele Besucherinnen und Besucher zum diesjährigen Borkemer Herbst in die Römerstadt kommen.

Das Kinomobil ist erstmals beim Borkemer Herbst mit zwei Filmen vertreten. Am Samstag, 5. Oktober, um 17.30 Uhr wird der Film "Alles steht Kopf 2" und um 20 Uhr "Zwei zu eins" gezeigt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Das Borkemer-Kino-Event findet in der Baulandhalle statt.