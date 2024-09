Verspätungen sind auf der Frankenbahn an der Tagesordnung. Die Eisenbahnunternehmen Arverio (bisher Go Ahead) und SWEG geben dafür in den meisten Fällen Mängeln an Schienen, Weichen und Signalen die Schuld. Dafür ist die DB-Tochtergesellschaft InfraGo zuständig. Foto: Markus Wetterauer