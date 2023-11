Osterburken. (dore) In der einst pulsierenden Friedrichstraße mitten im Herzen von Osterburken sterben immer mehr Einzelhandelsgeschäfte: Nachdem die Drogerie Klonk Anfang des Jahres bereits die Schotten für immer dichtgemacht hatte, folgte Susanne Süssenbach zum 31. August mit ihrem Blumenladen. Mit Schreibwaren Rauch (Umzug nach Buchen) und der Kastell-Apotheke (Umzug ins Fachmarktzentrum) verschwanden in den letzten Jahren bereits zwei weitere Geschäfte aus der Friedrichstraße. Die Metzgerei Hofmann, "Smokers Paradise" (Shishas, Tabak, E-Zigaretten) und Friseur & Kosmetik Beikirch (streng genommen mehr Dienstleister) sind somit die einzigen verbliebenen Einzelhändler in der Straße.

Mehrere Gebäude stehen leer, wirken sanierungsbedürftig. Neben dem ehemaligen Blumenladen Süssenbach und der einstigen Drogerie Klonk zählt dazu auch das Gebäude neben der Drogerie Klonk in der Friedrichstraße 4. Dieses steht sogar seit mehr als 20 Jahren leer und beinhaltete zuletzt einen Verkauf für Geschenkartikel, Haushaltswaren und Kinderbedarf. Dazu kommt die große Brachfläche dort, wo lange Zeit Schreibwaren Rauch beheimatet war.

Das Gebäude in der Friedrichstraße steht seit über 20 Jahren leer und beinhaltete zuletzt einen Verkauf für Geschenkartikel, Haushaltswaren und Kinderbedarf. Foto: dore

Und wie aus einer anderen Zeit erscheint das Gebäude des ehemaligen Gasthauses "Sonne", das bereits seit über zehn Jahren geschlossen ist. "Teilweise findet dort aber noch Beherbergungsbetrieb statt", informiert der Hauptamtsleiter der Stadt Osterburken, Julian Schneider, auf Nachfrage der RNZ.

Allianz zieht in Blumenladen um

Immerhin: Das ehemalige Blumengeschäft Süssenbach soll schon sehr bald eine Nachnutzung erfahren. Ein Aushang am Schaufenster kündigt an, dass die Allianz Versicherung im Dezember in das Gebäude einziehen wird. Doch neue Einzelhandelsläden wird es in der Friedrichstraße wohl so schnell nicht mehr geben. Dazu fehlt es am nötigen Kundenzulauf, die Konkurrenz mit Onlinehandel und Supermärkten scheint zu groß.

Das bestätigt auch Susanne Süssenbach im Gespräch mit der RNZ, als sie über die Gründe spricht, warum sie nach stolzen 33 Jahren ihr Blumengeschäft geschlossen hat. "Die Leute kaufen vieles in den Supermärkten. Es wird nur noch das in den Fachgeschäften gekauft, was die Supermärkte nicht haben. Darunter habe nicht nur ich, sondern auch andere Geschäfte wie z. B. Rauch leiden müssen", meint Süssenbach. Sie habe der Kundschaft immer gesagt: "Unterstützt die Einzelhandelsgeschäfte!" Zwar habe sie schon einige Stammkunden gehabt, doch die hätten nicht gereicht. Dazu sei das Verhalten einiger Leute nicht mehr so gut gewesen: "Das hat mich auch viele Nerven gekostet", gibt Süssenbach zu. So seien manche Kunden beispielsweise mit einem Blumenstrauß eines Discounters in ihr Geschäft gekommen, mit der Bitte, sie solle diesen doch bitte binden.

Es habe immer mal Krisen gegeben, doch die habe sie immer wieder gemeistert. Auch die Coronakrise habe sie ganz gut überstanden. "Aber jetzt war der Punkt gekommen, dass es nicht mehr ging", sagt Süssenbach, die ihren Laden mit großer Leidenschaft geführt hat. Der Umsatz sei um bis zu 30 Prozent eingebrochen, die Kosten für die Ladenmiete, Versicherungen, der Lohn für eine (Fast-)Vollzeitmitarbeiterin aber geblieben – so hat sich das Geschäft nicht mehr gelohnt. Und Susanne Süssenbach hat schweren Herzens geschlossen, der Mitarbeiterin musste sie kündigen. "Der Abschied war schlimm", gibt die 56-Jährige einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Meine Stammkunden waren alle geschockt", blickt sie zurück.

Ende August folgte das Blumengeschäft von Susanne Süssenbach. Dort soll schon im Dezember die Allianz Versicherung einziehen. Foto: dore

Immerhin kann Susanne Süssenbach mit der Grabpflege in Osterburken noch ihren Lebensunterhalt verdienen. Doch ihr Laden wird wohl nicht mehr zurückkehren, so wie die anderen Einzelhändler, die einst in der Friedrichstraße ihre Waren verkauften, auch nicht.

Leere Gebäude, weniger Einzelhandel – das gefällt auch den Verantwortlichen der Stadt Osterburken nicht. Julian Schneider sagt aber auch: "Die Möglichkeiten der Stadt sind leider stark begrenzt." Die betreffenden Gebäude befänden sich in Privatbesitz und seien sanierungsbedürftig. "Daher haben wir diesen Bereich erneut in den kürzlich gestellten Antrag auf Ausweisung eines Sanierungsgebiets einbezogen. Wenn dieser positiv beschieden wird, können die notwendigen Sanierungen gefördert werden." Die Stadt würde daran einen Anteil tragen. "Wir hoffen, dass die Eigentümer dann die Fördermöglichkeiten in Anspruch nehmen", so Schneider.

Im Jahr 2017 wurde die Friedrichstraße zudem für über 600.000 Euro neu gestaltet und mit einem neuen Pflaster versehen. Damit habe die Stadt einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität geleistet, meint Schneider. Die außerdem von der Stadt in Auftrag gegebene Konzeption einer "Innenstadt-Offensive", die Anfang 2020 fertiggestellt wurde, sei durch den Ausbruch der Corona-Pandemie in der Umsetzung gehemmt und die negativen Entwicklungen im Einzelhandel in Osterburken wie auch andernorts weiter verstärkt worden.

Eine große Brachfläche befindet sich schon seit über zwei Jahren dort, wo lange Zeit Schreibwaren Rauch beheimatet war. Foto: dore

Bald neuer Sport-Shop in Brunnengasse

Einen Lichtblick gibt es aber immerhin, wenn auch nicht in der Friedrichstraße direkt, sondern ums Eck in der Brunnengasse: Dort wird nach Auskunft von Bürgermeister Jürgen Galm bald ein Jako-Teamsport-Shop eröffnen und damit das ehemalige Schuhhaus Leitz eine Nachnutzung erfahren, welches seit der Geschäftsaufgabe und dem damit verbundenen Ausverkauf vor einigen Monaten leer steht. Angeboten werden nahezu ausschließlich Artikel von Jako, d. h. Bekleidung, Schuhe etc. Es soll aber kein Sportgeschäft mit Vollsortiment sein.