Osterburken. (cug) Noch wird gearbeitet. Aber schon am morgigen Samstag öffnet das Römermuseum Osterburken nach mehreren Monaten Renovierungsarbeiten für Interessierte wieder seine Pforten. Die Ausstellung zeigt sich nun durch ihren atmosphärischen roten Grundton in einem neuen Gewand.

Die Präsentation der Exponate wurde modernisiert und auf den neusten Stand gebracht. Künftig sind die Texte an den Stelen und den Exponaten in deutscher und englischer Sprache zu sehen. Die Vitrinen wurden nicht ausgetauscht, aber ertüchtigt und repariert.

Am Römerbad machen nun farbig gehaltene Zeichnungen die jeweilige Raumtemperatur sichtbar und verdeutlichen den Verlauf des Heißluftstroms. Es gibt künftig auf neuen Grafikflächen viele Rekonstruktionszeichnungen. Zu bestaunen sind von jetzt an viele Lebensbilder und räumliche Bilder der verschiedenen Bauphasen des Limes und des Weihebezirks. Eine technische Zeichnung des Museums selbst wird ebenso präsentiert.

"Am Ausstellungsbestand selbst hat sich relativ wenig geändert", so Museumsleiter Dr. Jörg Scheuerbrandt. Einige Exponate werden künftig nicht mehr zu sehen sein, dafür wurde allerdings auch so manches hinzugefügt. Einige von ihren Besitzern zurück geforderte Leihgaben wurden, nachdem sie abfotografiert wurden, durch andere Funde ersetzt. Allerdings wird die Ausstellung thematisch ins frühe Mittelalter ausgedehnt.

Die Stadt Osterburken, das Archäologische Landesmuseum und die Stiftung Archäologie Baden-Württemberg haben sich die Modernisierung einiges kosten lassen. Rund 100.000 Euro wurden investiert, so Scheuerbrandt. Allein die neuen Panoramazeichnungen, die des Öfteren korrigiert werden mussten und nun den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen, waren nur durch die großzügige Förderung der Stiftung Archäologie Baden-Württemberg mit alleine 25.000 Euro möglich.

Jörg Scheuerbrandt zeigte sich mit den Ergebnissen der Arbeiten zufrieden. Gemeinsam mit der Stadt freut er sich auf viele Besucher und Schulklassen, die einen Blick auf das Museum und vor allem die Römer in und um Osterburken werfen wollen.