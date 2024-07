Osterburken. (F) Der traditionsreiche Kiliani-Markt findet in diesem Jahr bereits zum 665. Mal, und zwar vom 13. bis 15. Juli, auf dem Adolf-Zimmermann-Platz vor der Baulandhalle statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das neue Höhepunkte beinhaltet, wird der Bevölkerung an diesen drei Festtagen vieles geboten.

Am Samstag eröffnen ab 16 Uhr die Marktstände des Krämermarktes ihre Pforten. Die Bewirtung im Festzelt und im Biergarten durch die örtlichen Vereine beginnt ab 16.30 Uhr. Um 17 Uhr findet der traditionelle Marsch der Vereine vom Marktplatz zum Festplatz in Begleitung des Musikvereins Schlierstadt und der Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken statt. Im Anschluss eröffnet Bürgermeister Jürgen Galm den Kiliani-Markt offiziell mit dem obligatorischen Bieranstich.

Am Abend startet die "New Band in Town" mit ihrer Live-Show, stürmt direkt die Bühne des Festzeltes und sorgt für Spaß und gute Laune. Die neue, aufstrebende DJane in der Region bringt ab 23 Uhr frischen Wind auf den Kiliani-Markt. Mit ihrem Gespür für Chartmusik und Partyklassiker sorgt DJ Nicki P. für Nächte voller Energie, Stimmung und guter Laune. Die Besucherinnen und Besucher können sich mitreißen lassen von den neuesten Hits und zeitlosen Klassikern bei der Party des Jahres in "Borke".

Nach dem Kirchgang der Vereine am Sonntag um 9.15 Uhr findet um 9.30 Uhr das Patroziniumsfest der Pfarrgemeinde St. Kilian mit anschließender Prozession statt. Im Festzelt und im Biergarten ist die Bevölkerung anschließend ab 12 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Osterburken eingeladen.

Von 13 bis 18 Uhr findet ein verkaufsoffener Sonntag mit zahlreichen Aktivitäten der Osterburkener Geschäfte statt.

Die beiden Autohäuser Nenninger (Osterburken) und Lott (Neudenau) stellen verschiedene Fahrzeuge aus.

Live-Musik gibt es in der Friedrichstraße, und die Oldtimerfreunde aus Heidelberg organisieren eine gemeinsame Teatime-Ausfahrt mit Oldtimershow ihrer Fahrzeuge. Kaffee und Kuchen wird im Foyer der Baulandhalle vom Förderverein Kindergarten St. Josef angeboten. Spielattraktionen für Kinder und Jugendliche mit einem Parcours im Stadtgarten bietet die Abteilung Turnen des SV Osterburken an.

Ponyreiten wird von den Pferdefreunden vor dem Stadtgarten sowie Kinderschminken auf dem Spielplatz "Neptun" durch den Elferrat Osterburken offeriert. Zudem findet von 13 bis 17 Uhr ein Flohmarkt in der Kapellenstraße statt und Christel Bauer bietet für interessierte Besucher um 15 Uhr eine historische Stadtführung ab der Sparkassentreppe an.

Ab 17 Uhr spielt der Musikverein Schlierstadt im Festzelt zur Unterhaltung auf und am Abend findet ab 19 Uhr die Auslosung von Warengutscheinen des örtlichen Gewerbevereins statt. Für die Fußballfans besteht ab 21 Uhr die Möglichkeit, das Finale der Europameisterschaft im Festzelt beim "Public Viewing" anzuschauen.

Der letzte Tag des Kiliani-Volksfestes, der Montag, beginnt um 11 Uhr mit dem traditionellen Behördenfrühschoppen. Zur gleichen Uhrzeit fängt der Markt- und Festbetrieb an.

Ab 14 Uhr sorgt Peter Morbitzer für die musikalische Begleitung, während wieder Kaffee und Kuchen durch den Förderverein des Kindergarten St. Martin bereitgehalten wird. Zum Festausklang spielt ab 18.30 Uhr der Musikverein Osterburken.

An allen Festtagen des Kiliani-Markts in der Römerstadt ist ein großer Vergnügungspark mit Autoscooter, "Frankenstein", "Twister", "Baby-Flug", Trampolin, Schießbude, Dosenwerfen und Entenangeln aufgebaut. Viel Spaß gibt es auch beim "Bubble-Soccer" in der Baulandhalle, das vom DLRG Osterburken betreut wird.