Osterburken. (ene) "Hier haben sie Luft zum Atmen", freut sich ein Mitglied der BSW-Fotogruppe Osterburken während es sichtlich zufrieden seinen Blick durch Treppenhaus und Flure des Rathauses schweifen lässt. Sie – das sind gut 40 Fotografien der Ausstellung "Die Welt der Fotografie", die indes nicht nur die hohe Kunst des Fotografierens zeigt, sondern vielmehr rund um die Welt führt, neue, ungeahnte Welten erschließt, bekannte Welten in neuem Licht erscheinen lässt. Am Donnerstag fand die Vernissage statt.

Von heimatlichen Motiven aus dem Bauland, Odenwald oder Franken über Köln, New York oder ein landestypisches auf Stelzen stehendes Fischerhaus in Kambodscha – die passionierten Fotografen der BSW-Fotogruppe Osterburken fangen besondere Momente ein, ob pulsierendes Leben oder stille, verträumte Rückzugsorte.

Wie mit Bleistift gezeichnet wirkt die idyllische Weinberghütte inmitten der Rebstöcke, die kahlen, vom Wetter gebeutelten, alten Bäume. Wüsste man nicht, dass man sich auf einer Fotoausstellung befindet, würde man statt eines mit der Computermaus zeichnenden, einen talentierten Bleistift schwingenden Künstler vermuten.

Puristisch und rein mutet die hauchzarte Mücke über der weißen Wasseroberfläche an, brillierend die "Regendiamanten" an den Blütenblättern, opulent das Zimmer mit seinem vollen Wandregal, das augenscheinlich gerade von seinem Bewohner verlassen wurde – zu belebt wirkt es noch. Sei es das Wikingerboot am Ufer, sei es der faszinierende Blick in den interstellaren Raum in die Andromeda-Galaxie – die Bandbreite ist so vielfältig wie die Dimensionen, den sie umspannt, wie eben die Mitglieder mit ihren unterschiedlichen Faibles.

Diese öffnen dem Besucher Welten, nicht nur ins Universum, auch scheinbar Alltägliches, Vertrautes wird überraschend präsentiert wie etwa eine unter dem Mikroskop mit polarisiertem Licht fotografierte Aspirintablette, angesichts dessen bunter Farbenexplosion sicherlich niemand an das unscheinbar weiße Medikament gedacht hätte. Bei der nächsten Einnahme wird vor dem inneren Auge vermutlich dieses Bild auftauchen.

Turteltauben wärmen das Herz, Marienkäfer sorgen für Glücksgefühle, majestätisch und furchteinflößend zugleich zeigt sich der den Betrachter fixierende Adler mit seinem spitzen Schnabel. Versuchung pur – pralle, tiefrot glänzende Cocktailtomaten samt sattgrünem Basilikum und Weinkelch spiegeln sich auf schwarzem Grund. Zum Vernaschen schön, wahrscheinlich die eleganteste Art, Tomaten zu präsentieren. Gesundheitsschädlich, dennoch anmutig – der lila nach oben schwebende Qualm einer glimmenden Zigarette.

Es ist die Schönheit des Gewöhnlichen, der Details, die überraschen, fesseln, zum Innehalten und Reflektieren animieren. Die Motivpalette fordert auf, achtsam den Blick für das Ästhetische zu schärfen, die Schönheit des persönlichen Lebensumfelds wertzuschätzen, seien es Gräser, Regentropfen, buntes Gefieder oder die Lichter einer Stadt.

Bürgermeister und Hausherr Jürgen Galm freute sich über den Einzug der Farben sowie "einer anderen guten Atmosphäre ins Rathaus". Die Kunstwerke seien von den Beschäftigten bereits während der Aufbauphase wohlwollend registriert und bewundert worden, was nicht selten in dem Satz gipfelte: "Kann das bleiben?". Galm honorierte die rührigen Vereinsaktivitäten, insbesondere "die langjährige Dokumentation, Begleitung und Unterstützung des städtischen Lebens."

Edgar Mutschler, Vorsitzender der Fotogruppe, appellierte, sich zum einen mit Augen und Sinnen der Fotografie, zum andern der Freizeitgruppe an sich zu nähern. Neben Ausstellungen, die die kulturelle Vielfalt bereicherten, böte man dieses Jahr wieder einen Kalender an mit Motiven aus der Römerstadt sowie deren Ortsteilen, der am Weihnachtsmarkt erworben werden könne.

Mit "ein Foto ist noch kein Bild" beschrieb er die Entstehung der Werke, die weitaus mehr erfordere, als nur auf den Auslöser zu drücken. Mit Fachkenntnis und leidenschaftlicher Hingabe seien diese das Leben einfangenden Kunstwerke geschaffen worden, die in Zeiten globaler, tiefgreifender Umbrüche und Verwerfungen guttun, die Seele streicheln, das Leben feiern und, da wie lebendig wirkend, das Gefühl vermitteln zu atmen.

Info: Die Ausstellung kann noch bis mindestens Jahresende während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.