Osterburken. (F) Die Tage der offenen Tür und das anschließende zweitägige Osterfest bilden traditionell die ersten Veranstaltungen der neuen Sommersaison im Histotainment-Park "Adventon" bei Osterburken. Auch in diesem Jahr hatten die Mitglieder des Fördervereins am Karfreitag und Ostersamstag jeweils zum Tag der offenen Tür eingeladen, wo sich die vielen Besucher mit ihren Kindern ein Bild von den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen im Park machen konnten.

Besonders bei den Kindern beliebt war der Bastelstand, wo sie unter fachkundiger Anleitung österliche Dekorationen aus Naturmaterialien herstellen konnten. Foto: rnz

Die anwesenden Siedler, die teilweise aus Traunstein, München oder Aschaffenburg anreisten, standen Rede und Antwort und erläuterten das Projekt "Adventon" sowie die eigene Rolle, die sie dabei einnehmen, denn viele von ihnen verbringen nach einer stressigen Arbeitswoche dort am Wochenende ihre Freizeit.

Unterhaltsames Programm für Groß und Klein

Am Ostersonntag und Ostermontag fand dann bei herrlichem Frühlingswetter und viel Sonnenschein das traditionelle zweitägige Osterfest statt, bei dem auch die kleinen Besucher auf ihre Kosten kamen. Sie hatten viel Spaß mit dem unterhaltsamen Rahmenprogramm. Interessant waren z. B. auch die zahlreichen Handwerkervorführungen eines Gerbers, eines Bronzegießers und eines Korbflechters. Im Gehege des Schäfers tummelten sich viele große und kleine Schafe. Wer von den Besuchern wollte, konnte auch den "Spielleut" von "Adventon" zuhören, die im Innenhof musizierten. Für die Kinder gab es ein besonderes Highlight, denn das Suchen nach den auf dem Gelände versteckten Ostereier war mit einem Spiel verbunden, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gab.

Besonders beliebt war auch "Inas Bastelstand" im Innenhof des Geländes, wo sowohl die großen als auch kleinen Besucher unter fachkundiger Anleitung österliche Dekorationen aus Naturmaterialien herstellen konnten. Die "Eubemer Früchtchen" boten süßen Leckereien an. An den Verkaufsständen gab es zudem Wolle, Keramik, Kleidung und weitere Gegenstände zu kaufen. Tradition ist es zudem bei den Siedlern, dass am Abend des Ostersonntags mit Musik und einem großen Feuer der Winter ausgetrieben wird.

Für das leibliche Wohl an allen Tagen war gesorgt. So waren beispielsweise französischer Flammkuchen sowie Met an "Heiners Schenke" und auch Kaffee sowie schmackhafter Kuchen im "Hofcafé" des Haupthauses im kulinarischen Angebot.