Von Andreas Hanel

Osterburken. Einer der letzten Höhepunkte der heißen Fastnachtsphase in der Region findet traditionell in den Straßen von Borke statt, durch die sich auch in diesem Jahr am Fastnachtsdienstag ein bunter Gaudiwurm schlängelte. 35 Zugnummern und Tausende Narren waren in die Römerstadt gekommen, um nochmals bei bestem Wetter ausgelassen die närrische Zeit hochleben zu lassen.

Angeführt wurde der bunte Gaudiwurm vom Fanfarenzug und der Ranzengarde (rundes Foto). Für großartige Stimmung bei den zahlreichen Zuschauern, die den Straßenrand säumten, sorgte auch der Wagen der "Original Borkemer Kirnausträndler" sowie die Strohbären, Herrle und Fräle und die Borkemer Hexen. Das Borkemer Bauernballett tanzte bunt durch die Straßen, während die Borkemer Jugend, die "Chaos Crew", für ordentlich Partystimmung sorgte.

Ebenfalls am Start waren die Pferdefreunde Osterburken, die "Wüschele", die Tanzgruppe Osterburken sowie der Jungelferrat, der Elferrat und die Stadträte.

Aus den Borkemer Stadtteilen waren der Musikverein Schlierstadt und Osterburken sowie die "Rauchschwalben" aus Boftsche dabei. Aus der Nachbarschaft waren die "Gäässwärmerzunft Alleze", die "Merchemer Brogge", die Hopfenfreunde Merchingen und die "Hüngemer Schleufer" sowie die "Milchsäuli" aus Rosenberg gekommen.

Doch auch von weiter her reisten die Narren an, um den bunten Zug zu bereichern. Da waren die "Kabuckler Bülfri", die "Keschicher Eichbomhärnli", der FV Bieringen, die "Aschhäuser Nachtwächter" sowie die "Kappenscheißer" aus Winzenhofen.

Außerdem ließen es die "Getzemer Narren", die "Hossa Schefflenz", die "Höpfemer Schnapsbrenner", die "Höhgöiker" aus Glashofen, die Jugend von Aalde, die FG "Fideler Aff" Walldürn, die "Zimmermer Fugschelöcher" sowie die "KaGeMuWa" ordentlich krachen.