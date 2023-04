Osterburken. (dore/ahn) Maximilian Nolte findet es faszinierend, wie aus Granulatkörnern Folie wird. In seinem Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik kann er diesen Prozess in der Praxis selbst mitgestalten. Der 21-Jährige aus Osterburken hat am 1. September 2020 als Azubi bei Polifilm Osterburken angefangen.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag bei Polifilm Osterburken aus?

Zum Arbeitsbeginn und zu jeder Umstellung kontrolliere ich die Rezeptur, Breite und Stärke an den Anlagen. Ich führe Rollenwechsel durch. Nachdem ich den Wechsel beendet habe, prüfe ich an einem Muster die Qualität. Diese Prüfdaten werden schriftlich festgehalten und zum Arbeitsauftrag gelegt. Auch Ordnung und Sauberkeit gehören zur Tagesordnung, da wir ein hygienezertifiziertes Unternehmen sind.

Hintergrund Verfahrensmechaniker(in) für Kunststoff- und Kautschuktechnik > Dauer der Ausbildung: drei Jahre > Berufsschule: Zentralgewerbeschule Buchen > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: 18 > Lehrlingsgehalt: von [+] Lesen Sie mehr Verfahrensmechaniker(in) für Kunststoff- und Kautschuktechnik > Dauer der Ausbildung: drei Jahre > Berufsschule: Zentralgewerbeschule Buchen > Anzahl der ausbildenden Betriebe im Neckar-Odenwald-Kreis: 18 > Lehrlingsgehalt: von 929 Euro (1. Ausbildungsjahr) über 998 (2. Ausbildungsjahr bis 1075 Euro (3. Ausbildungsjahr) Info: Weiteres im Internet unter www.ihk.de/rhein-neckar. [-] Weniger anzeigen

Weshalb haben Sie sich für den Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststoff- und Kautschuktechnik entschieden?

Ich finde es faszinierend, wie aus Granulatkörnern Folie wird. Mit der Ausbildung habe ich gelernt, wie dieser Prozess funktioniert, und ich kann es in der Praxis selbst durchführen.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders?

Die Herausforderungen mancher Aufträge. Folie ist nicht gleich Folie. Mir macht es Spaß, die Anlagen zu bedienen und auch schwierige Aufgaben zu meistern.

Was sollte man an Fähigkeiten mitbringen?

Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit und handwerkliches Geschick. Man sollte immer hellwach sein. Die Anlagen könnten jederzeit eine Störung haben, die man schnellstmöglich beseitigen muss. Auch das Prüfen der Rollenmuster sollte gewissenhaft gemacht werden.

Gibt es auch etwas, das Sie sich anders vorgestellt hätten?

Nein, es ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin glücklich mit meiner Berufswahl.

In welchen Situationen konnten Sie von den in der Ausbildung erlernten Fertigkeiten schon