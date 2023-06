Osterburken. (F) Nach zwei coronabedingten kleineren Veranstaltungen in den beiden vorangegangenen Jahren 2021 und 2022 kehrt der traditionsreiche Kilianimarkt endlich wieder auf den Adolf-Zimmermann-Platz vor der Baulandhalle zurück. Der Bevölkerung wird von Samstag, 8., bis Montag, 10. Juli, ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Am Samstag, 24. Juni, öffnen ab 14 Uhr die Marktstände ihre Pforten. Die Bewirtung im Festzelt und im Biergarten durch die örtlichen Vereine beginnt ab 16 Uhr. Um 17 Uhr findet der traditionelle Marsch der Vereine vom Marktplatz zum Festplatz in Begleitung des Fanfarenzugs statt. Im Anschluss eröffnet Bürgermeister Jürgen Galm den Kilianimarkt offiziell mit dem obligatorischen Bieranstich. Am Abend sorgen die beiden Bands "Villa" und "RockIt!" für Unterhaltung. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Kirchgang der Vereine am Sonntag, 25. Juni, um 9.15 Uhr findet um 9.30 Uhr das Patroziniumfest der Pfarrgemeinde St. Kilian mit anschließender Prozession statt. Im Festzelt und im Biergarten ist die Bevölkerung zum gemeinsamen Mittagessen willkommen. Ab 13 Uhr öffnen einige Geschäfte ihre Türen beim verkaufsoffenen Sonntag. Das Autohaus Nenninger stellt verschiedene Fahrzeuge aus, und rund um den Adolf-Zimmermann-Platz findet eine Schlepperausstellung statt. So können Fahrzeuge der verschiedenen Art und von nah und fern bestaunt werden. Im Foyer der Baulandhalle gibt es Kaffee und Kuchen. Am Abend findet ab 19 Uhr die Auslosung von Warengutscheinen des örtlichen Gewerbevereins statt.

Ein besonderes Highlight mit einem vielfältigen Programm für die ganze Familie bietet der Festsonntag. Für die ganz kleinen Kinder gibt es eine "Bimmelbahn" und ein XXL-Bauklötzchen-Paradies, aber auch viele andere Attraktionen, wie eine große Fahrzeugrennbahn, ein Kart-Parcours oder "Bull-Riding". Als ganz besondere Attraktion bieten vier große Bungee-Trampolins für Groß und Klein viel Abwechslung an diesem Tag. Die Turnabteilung des SV Osterburken hat für nachmittags im Stadtgarten ein buntes Programm mit mehreren aufgebauten Stationen auf die Beine gestellt, bei dem die Kinder ihr sportliches und handwerkliches Geschick auf die Probe stellen können. In der Baulandhalle können Kinder und Jugendliche gegeneinander Fußball spielen – und zwar in einem "Bubble-Ball"-Kostüm. Ab 17 Uhr spielt der Musikverein Schlierstadt im Festzelt zur Unterhaltung auf.

Der Kilianimarkt-Montag, 26. Juni, beginnt ab 11 Uhr mit dem traditionellen Behördenfrühschoppen im Festzelt. Zur gleichen Uhrzeit startet der Markt- und Festbetrieb. Ab 14 Uhr sorgt Peter Morbitzer für die musikalische Unterhaltung, während wieder Kaffee und Kuchen durch den Förderverein des Kindergarten St. Martin angeboten wird. Festausklang ist ab 18.30 Uhr mit dem Musikverein Osterburken.