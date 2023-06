Daher freue er sich nun umso mehr, dass "Neue" im Juli letzten Jahres ihr Interesse am Jugendhaus signalisierten und ihre Ideen im Stadtrat vorstellten. Infolgedessen habe die Verwaltung im Rahmen des Landesförderprogramms "Aufholen nach Corona" Fördermittel in Höhe von 3000 Euro gewinnen können. Weitere 4000 Euro habe die Stadt selbst getragen. Darüber hinaus sei die Elektrik von einem städtischen Mitarbeiter auf Vordermann gebracht worden. Galm lobte ausdrücklich die zeitaufwendige Neugestaltung und -ausstattung des Jugendtreffs mit TV-fähigem Beamer, Kühlschrank, Billardtisch, Musikanlage, frischem Anstrich und weiterem Zubehör, ...

Als ab Oktober 2016 keine fachliche Betreuung mehr im Jugendhaus tätig war, fiel das Jugendzentrum in einen Dornröschenschlaf. Doch sei man sich vonseiten der Stadt der Bedeutung einer solchen Anlaufstelle durchaus bewusst gewesen und habe mit einem Aufruf "Rette dein Jugendzentrum" dessen Zukunft neu gestalten wollen. "Doch es kam niemand", so der Rathauschef. Zunächst ernüchtert sei man dennoch "drangeblieben", und es gelang erfreulicherweise einige Engagierte zu finden, die das "Future" in Selbstverantwortung führten.

Galm erinnerte an den Ursprung dieses Angebots für Jugendliche im Jahr 1994, als noch zwei Sozialarbeiterinnen die Treffen begleiteten und man sich in sozialpädagogisch "goldenen Zeiten" befand. Aufgrund des aktuell gestiegenen Bedarfs an Schulsozialarbeit sei ein Ersatz derzeit kaum zu bekommen. "Durch die ohnehin gute Zusammenarbeit zwischen Jugendlichen und Verwaltung funktioniert es auch so", mutmaßte er zuversichtlich.

Osterburken. (ene) "Ihr habt ein großes Stück Verantwortung", beteuerte Bürgermeister Jürgen Galm anlässlich der offiziellen Einweihung des Jugendhauses "Future" verbunden mit einem Tag der offenen Tür in Richtung der jungen Erwachsenen. Höhen und Tiefen habe dieser Treffpunkt erlebt, umso mehr freue er sich über die aktuell Engagierten, die die Initiative zur Wiederbelebung ergriffen haben.

Die Coronapandemie mit ihren Ausgangsbeschränkungen fuhr die Aktivitäten auf null. Die zuvor Engagierten waren nach Ende der Beschränkungen dem Jugendraumalter entwachsen. "Bei Jugendlichen sind drei Jahre fast eine Generation", verdeutlichte Galm die Problematik.

Ausdrücklich erwähnte er Mathis Schnell, Valentin Kleiser sowie Dennis Ertl, die "den Hut aufhaben" und gemeinsam mit ihren Unterstützern das Jugendhaus ganz im Sinne des Stadtrats mit Leben füllen. Denn gemäß dessen Beschlusses werden die Räumlichkeiten weiterhin für die Jugend zur Verfügung stehen, mitnichten für andere Zwecke umgewidmet. Ein klares Bekenntnis der Kommunalvertreter in Richtung Jugendlicher und junger Erwachsener, die satte 250 Arbeitsstunden in die Ausgestaltung des "Future" nach ihren Vorstellungen gesteckt haben.

Stellvertretend dankte Jugendhaus-Mitverantwortlicher Dennis Ertl der Stadt für die Nutzungsüberlassung sowie die finanzielle und praktische Hilfe. Man habe das Ziel, die verschiedenen Gruppen Jugendlicher, die sich oftmals von verschiedenen Vereinen her kennen, im Jugendhaus zu den Öffnungszeiten – bislang mittwochs, freitags und samstags – zusammenzubringen. "Jetzt mehr miteinander, statt nebeneinander."