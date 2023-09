Osterburken. (ahn) "Altes bewahren, gegenüber Neuem aufgeschlossen" – so lautet der Leitspruch, unter dem das über die Grenzen Osterburkens bekannte Café Köpfle am Samstag, 9. September, wiedereröffnet wird. Es hat inzwischen nicht nur einen neuen Anstrich bekommen, sondern auch einen neuen Geschäftsführer: Konditormeister Hannes Wirsching leitet nun die Geschicke des beliebten Cafés.

Dieses kennt er nur zu gut, denn schließlich hat er hier von 2010 bis 2013 seine Ausbildung absolviert – unter Ellen Ilzhöfer, die vor ihm 16 Jahre lang als Geschäftsführerin fungierte.

Noch länger reicht die Geschichte des Familienbetriebs zurück: Das Café wurde 1925 gegründet. Inzwischen ist es in der vierten Generation in Familienhand. Die neuen Inhaber sind Torben und Caroline Köpfle, die das Café von der langjährigen Inhaberin Eleonore Gehrig, deren Großneffe Torben ist, übernommen haben.

"Uns war es wichtig, dass es in Familienbesitz bleibt", erklärt das Ehepaar im Gespräch mit der RNZ. Und genauso sah es auch Eleonore Gehrig. "Vor ein paar Monaten wollte sie das Gebäude verkaufen", berichtet Torben Köpfle. "Ihr größtes Anliegen war es, dass das Haus ihrer Eltern nicht an einen Investor geht, sondern die Familientradition weitergeführt wird." Denn der Name stehe für Qualität.

Dass die Qualität erhalten bleibt, dafür soll der neue Geschäftsführer Hannes Wirsching sorgen. "Wir hoffen, dass durch seine Kompetenz das Café wieder zum Magneten wird", sagt Caroline Köpfle. Denn wie jeder Gastronomiebetrieb hatte auch das Café Köpfle unter der Coronapandemie zu leiden.

Hannes Wirsching bringt trotz seines jungen Alters bereits einiges an Erfahrung mit: Nach Stationen in einer Konditorei im Schwarzwald, die für Spitzenprodukte steht, und im Kreis Würzburg hat er von 2019 bis 2020 die Meisterschule absolviert.

Danach war er leitender Konditor in einem Café in Würzburg, bevor er bis Juli dieses Jahres Betriebsleiter im Schlosscafé in Bad Mergentheim war. "Dann hat Torben bei mir angerufen", berichtet der Konditormeister. Nach zwei, drei Gesprächen sei klar gewesen, dass er an seine Ausbildungsstätte zurückkehren möchte. "Das ist der nächste Schritt für mich und für uns alle eine Win-win-Situation."

Ein Gewinn ist dies auch für die Osterburkener, denn zum einen werden weiterhin die traditionellen Gebäckstücke wie der beliebte "Borkemer Schlappe" – dessen Kreation übrigens wie das Café bald 100 Jahre alt wird – auf der Speisekarte stehen.

Zum anderen will der neue Geschäftsführer allerdings auch "frischen Wind" mit französischem Einschlag mit einbringen: So wird das Angebot um Kleintörtchen, Pralinen oder französische Croissants erweitert.

Außerdem gibt es eine neue Frühstückskarte, einen Mittagstisch und auch vegane Angebote. Und im nächsten Sommer will man Eis aus Eigenproduktion anbieten. All dies mit saisonalen und regionalen Produkten.

Unterstützung erhält Wirsching dabei von seiner Vorgängerin Ellen Ilzhöfer, "die uns Gott sei Dank erhalten bleibt", wie Torben Köpfle freudig erklärt. 16 Jahre lang leitete sie die Geschicke des Cafés und bringt dadurch einen enormen Erfahrungsschatz mit. Jeden Sonntag stand sie im Café und war für ihre Gäste da. Nach den schwierigen Coronazeiten möchte sie nun – auch altersbedingt – die Verantwortung in jüngere Hände übergeben.

Wobei es wie überall in der Gastronomiebranche schwierig sei, qualifiziertes junges Personal zu finden, so Caroline Köpfle. Da trifft es sich gut, dass man die 13 Mitarbeiter komplett übernehmen konnte. "Das werden wir jetzt Schritt für Schritt ergänzen", so Wirsching.

Wobei er auch selbst ausbildet. Wie zum Beispiel den Azubi, der in der Backstube steht. "Mir ist es wichtig, dass die Jahrhunderte alte Handwerkstradition bestehen bleibt. Backen ist für mich ein Kunsthandwerk", erklärt der neue Geschäftsführer.

Nun kann er im Café Köpfle seine eigenen Handschrift einbringen – die Rahmenbedingungen sind gegeben. Denn in den letzten vier Wochen haben die neuen Inhaber das Café in Eigenregie restauriert. Dieses erstrahlt nun in blauen und goldenen Farben, die farblich dazu passenden neuen Stühle und Tische versprechen, ein gemütliches Ambiente zu bieten.

Mit den Neuerungen wolle man auch das junge Publikum ansprechen. Außerdem "ist unsere Vision, dass hier auch Veranstaltungen stattfinden", verrät Caroline Köpfle. Und natürlich können im Café weiterhin Familienfeiern und Geburtstage gefeiert werden. Platz dazu gibt es zur Genüge: Im Innenbereich stehen 70 Sitzplätze zur Verfügung, die durch 30 Plätze auf der Terrasse ergänzt werden.

Geöffnet hat das Café Köpfle dienstags und samstags von 7.30 bis 13 Uhr sowie mittwochs bis freitags und sonntags von 7.30 bis 17 Uhr. Montag ist Ruhetag.

"Wir wollen Osterburken etwas zurückgeben und wünschen uns, dass angenommen wird", hoffen die neuen Verantwortlichen abschließend bezüglich es alten neuen Cafés.

Ort des Geschehens

Info: Am Samstag, 9. September, findet die Wiedereröffnung des Café Köpfle statt. Interessierte sind von 12 bis 14 Uhr willkommen.