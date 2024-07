Osterburken. (jam) Den Schulleiter dürfte es gefreut haben: Der letzte Tag der mündlichen Prüfungen an der Realschule Osterburken bot weniger Nervenkitzel als in den Vorjahren. Das liegt an der besonderen Leistung der 84 Schüler, die an diesem Tag ihre schulische Laufbahn – zumindest vorläufig – mit dem Erhalt der mittleren Reife gekrönt haben. "Jeder hat bestanden", freute sich Tobias Majer am Mittwoch.

Ganz ohne Zittern ging es dann aber doch nicht. "Bei einem hat es erst auf dem letzten Meter geklappt", schwang bei Majer die Erleichterung in der Stimme mit. Sein Lob galt allen Absolventen: den 84 Real- und zwei Hauptschülern. "Ihr habt sehr gute Leistungen erzielt." Der Schnitt der Realschüler beträgt 2,3. Jahrgangsbeste waren Lena-Marie Rumez und Nicole Sawitzki (beide 1,4).

"Mit diesem Abschluss habt ihr die Tür zu weiteren Möglichkeiten aufgestoßen", wünschte er den Absolventen eine strahlende Zukunft. Die Prüfungsvorsitzende Kerstin Neunecker-Weis von der Obrigheimer Friedrich-Heuß-Schule hieß die Real- und Hauptschüler ebenfalls in ihrem neuen Lebensabschnitt willkommen und appellierte an sie, vor den anstehenden Veränderungen die verbleibende gemeinsame Zeit zu genießen. Ihre Zeugnisse nehmen die Osterburkener Schüler am Freitag, 12. Juli, entgegen.

Die erfolgreichen Absolventen

> Klasse 10a (Lehrerin Sabine Kaiser): Sandro Alter (Seckach), Maxim Dalke (Adelsheim), Finn Ditter (Seckach), Diana Eberhardt (Osterburken), Noel Fischer (Sennfeld), Aylin Gitt (Seckach), Nino Grohe (Osterburken), Sandy Hartmann (Seckach), Elias Hein (Großeicholzheim), Aleyna Henn (Adelsheim), Laya Heuser (Götzingen), Nele Hirschmann (Adelsheim), Iqbaal Jama Mohamed (Osterburken), Agnes Kaszyca (Hemsbach), Felix Köbler (Großeicholzheim), Franciska Mark (Großeicholzheim), Ksenia Obidenko, Sofia Prkna (beide Osterburken), Silas Rink (Sennfeld), Marlon Roth (Adelsheim), Nils Schork (Eubigheim), Sarah Schreiweis (Roigheim), Altin Shabani (Osterburken), Yara Sleman (Adelsheim), Janina Steidinger (Seckach), Nia Steiner (Adelsheim) und Julian Steinfeld (Sennfeld).

> Klasse 10b (Lehrerin Mona Stendebach): Mattis Baumann (Rosenberg), Maxine Berberich (Dallau), Samira Bindnagel (Sulzbach), Wladislaw Blank (Osterburken), Emely Deuser (Altheim), Moritz Epp (Dallau), Lara Filiz (Osterburken), Leon Geiger (Bofsheim), Leonie Gimber (Auerbach), Sophie Hamann (Hemsbach), Robin Hennegriff (Erlenbach), Tamara Kappes (Oberwittstadt), Kevin Kaufmann, Elia Keller, Paul Konrad (alle Auerbach), Noah Davis Lautner (Möckmühl), Felix Löffler (Gerichtstetten), Tim Möhler (Erlenbach), Paul Nenninger (Osterburken), Lisa Pastler (Auerbach), Magdalena Plewinska (Osterburken), Adrian Rudolf (Altheim), Nele Schmitt, Eda Türk, Emma Vogt (alle Osterburken), Till Walch (Rosenberg) und Simon Wolf (Sulzbach).

> Klasse 10c (Lehrer Björn Lesehr): Arian Anders (Dallau), Johanna Baier (Schlierstadt), Saskia Bartl (Sindeldorf), Eric Bischoff, Luca Bischoff (beide Schlierstadt), Anna Bora (Jagsthausen), Diana Patricia Ciubotaru (Adelsheim), Eduard Ermisch (Osterburken), Luis Feinauer (Jagsthausen), Jana Frank, Tim Göller (beide Oberkessach), Justin Tim Gunt (Osterburken), Abd Alrahman Hadrous (Seckach), Adrian Hohmann (Rinschheim), David Hohmann (Bofsheim), Kim Hornung (Olnhausen), Finia Hügel (Schlierstadt), Valentin Keller (Olnhausen), Jeremy Macharia (Berlichingen), Mia Rüdinger (Eberstal), Lena-Marie Rumez (Oberkessach), Lilly Sangster (Adelsheim), Nicole Sawitzki (Oberschefflenz), Gabriel Sayan (Osterburken), Leoni Schönith-Müller (Mittelschefflenz), Eldar Siebert (Rosenberg), Sebastian Volk (Oberkessach) und Marcel Zachleder (Oberschefflenz).

> Klasse 9G (Lehrer Tobias Häfner): Robin Groß (Sennfeld) und Nico Krolikowski (Neudenau).

Sieben Insassen der Justizvollzugsanstalt Adelsheim haben ihre Prüfung als "Schulfremde" an der Realschule Osterburken abgelegt. Sechs von ihnen haben auf Anhieb bestanden, der letzte muss am Donnerstag erneut zur mündlichen Prüfung antreten.