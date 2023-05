Osterburken. (F) Mehr als 900 Läufer beteiligten sich beim diesjährigen Stadtlauf, der unter dem Motto "Run for more – run for Wilma" in der Römerstadt stattfand. Durch die Laufwettbewerbe und Spenden kamen 7391 Euro zusammen, die nun an die kleine Wilma, die an einem Gendefekt und an Muskelschwäche leidet, und ihre Familie übergeben wurden.

Sybille und Matthias Heilig vom Veranstalter Reha-Fit seien, wie sie bei der Scheckübergabe sagten, immer noch überwältigt von dieser "sehr erfolgreichen Veranstaltung". Sybille Heilig bedankte sich bei allen Läufern, die zu diesem großartigen Erfolg betrugen.

"Wenn so viele kleine und große Läuferinnen und Läufer für diese gute Sache die Schuhe schnüren, dann sind wir als Organisationsteam unendlich glücklich und dankbar", sagte sie. Mit den "treuen und großzügigen Sponsoren und ganz vielen Helfern" geschehe dann – wie man deutlich gesehen habe – "der Stadtlauf-Zauber".

Auch interessant Osterburken: Die Laufschuhe für Wilma schnüren

"Gemeinsam werden wir stark und setzen uns für eine gute Sache ein", lobte Sybille Heilig. In diesem Fall mit 7391 Euro für die kleine Wilma aus Markelsheim und für mehr Barrierefreiheit in ihrem Alltag. Zuvor überreichten ihr Werner Hemberger und Matthias Heilig eine Ehrenurkunde und eine Erinnerungsmedaille für die Teilnahme am Bambini-Lauf. Ein abschließender Dank galt den Sponsoren für die großzügige und treue Unterstützung, ohne die ein solch erfolgreiches Event nicht möglich gewesen wäre.