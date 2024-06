Osterburken. (ahn) Es ist geschafft, jetzt heißt es erst einmal feiern: Nach Wochen im Prüfungsstress haben 59 Schüler des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) ihr Abi in der Tasche. Nun beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Am gestrigen Freitag fanden am GTO die letzten mündlichen Prüfungen unter dem Prüfungsvorsitz von Martin Klaiber, seines Zeichens Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim, statt. Er verkündete in der Aula des GTO das Ergebnis: Der Notendurchschnitt des gesamten Jahrgangs lag bei 2,1. Gleich fünfmal gab es die Traumnote 1,0. Diese erreichten Julia Engewald, Hannes Heimberger, Lukas Heinemann, Vianne Mackert und Felix Metzger. Bei 21 Schülern stand eine 1 vor dem Komma.

Um 13.30 Uhr war es so weit: Die Ergebnisse standen fest. Die Abiturienten versammelten sich in der Aula des GTO, wo sie von Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel begrüßt wurden. Sie beglückwünschte ihre Schützlinge zum bestandenen Abi und wünschte ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute.

Prüfungsvorsitzender Martin Klaiber schloss sich den Glückwünschen an. "Es waren sehr schöne Prüfungen", fasste er die letzten beiden Tage zusammen. Und wenn es bei dem einen oder anderen doch nicht so toll gelaufen sei, solle man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern sich hinterfragen, was man in Zukunft besser machen könnte.

Denn "Sie sind für sich selbst verantwortlich", sagte Klaiber an die Abiturienten gewandt. "Machen Sie das, was Sie möchten, was für Sie das Richtige ist." Dazu gehörten auch Umwege im Leben, denn "manchmal ist ein Umweg genau das Richtige", so der Prüfungsvorsitzende.

Anschließen bekamen die 59 Abiturienten ihre Zeugnisse ausgehändigt. Am GTO haben folgende Schüler bestanden:

Chiara Albrecht (Hemsbach), Antonia Alter (Seckach), Miriam Ames (Ernsbach), Fynn Appel (Schwabhausen), Elia Baumann (Schillingstadt), Fabian Beck (Großeicholzheim), Albijon Berisha (Osterburken), Dajana Bopp (Winzenhofen), Judith Brümmer (Osterburken), Salina Dizigov (Osterburken), Rosalie Eiermann (Oberschefflenz), Julia Engewald (Osterburken), Noah Fichter (Billigheim), Noel Fischer (Muckental), Luis Geiger (Rosenberg), Markus Gramling (Merchingen), Fabio Günther (Osterburken), Niklas Hamann (Hemsbach), Hannes Heimberger (Adelsheim), Lukas Heinemann (Osterburken), Phillip Hermann (Eubigheim), Maria Herrmann (Marlach), Maximilian Hirt (Schillingstadt), Felipe Horch (Berlichingen), Finn Köhler (Buch), Josef Kohler (Gerichtstetten), Karl Kugler (Osterburken), Alexander Machold (Osterburken), Vianne Mackert (Osterburken), Vanessa Mai (Rosenberg), Mia Malcher (Kleineicholzheim), Helen Matt (Diedesheim), Felix Metzger (Angeltürn), Lisa Metzger (Angeltürn), Brian Müller (Hemsbach), Hannes Müller (Osterburken), Robin Müller (Meßbach), Tobin Nagel (Berlichingen), Simon Noe (Bieringen), Nico Raaf (Osterburken), Emil Rotter (Eubigheim), Jonathan Rüdinger (Altkrautheim), Joanne Schaaf (Osterburken), Jana Schwab (Adelsheim), Malin Schweda (Widdern), Felix Sebert (Schlierstadt), Adrian Shabani (Osterburken), Jakob Stadtmüller (Gommersdorf), Katja Trautwein (Bieringen), Thiago Tschoecke Maier (Berlichingen), Maren Untch (Bieringen), Emely Walz (Oberschefflenz), Lina Weber (Schillingstadt), Lukas Weber (Sindolsheim), Asya Yasar (Rosenberg), Dennis Zehrer (Berlichingen), Isabel Zeiner (Büschelhof), Ronja Zipf (Erlenbach), Paul Zürn (Westernhausen).