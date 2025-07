Von Andreas Hanel

Osterburken. Ein "unglaublich erfreuliches Ergebnis" – so Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel – haben die Abiturienten in diesem Jahr am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) erreicht: Als die Schulleiterin am gestrigen Freitag den Gesamtnotendurchschnitt von 1,9 bekannt gab, brandete unter den 44 Schülerinnen und Schülern, die das Abi bestanden haben, Applaus aus.

Den Beifall für ihre Leistungen haben sie sich auch redlich verdient, nachdem sie davor noch zwei anstrengende Tage mit mündlichen Prüfungen hinter sich gebracht hatten. Nun haben sie umso mehr Grund zum Feiern. Jahrgangsbeste sind Lisanne Döring und Mira Specht, die jeweils die Traumnote 1,0 erzielten.

Zu den "tollen Leistungen" und zum bestandenen Abi gratulierte Regina Krudewig-Bartel dem "sehr leistungsstarken Jahrgang". Dies beweise, dass man auch "jenseits der großen Metropolen in Baden-Württemberg ein gutes Abi vorweisen kann", so die Schulleiterin, die ihren Kollegen am GTO und der Prüfungsvorsitzenden Anja Katzner, ihres Zeichens Schulleiterin des Hohenstaufen-Gymnasiums Eberbach, für die gute Stimmung bei den Prüfungen dankte.

Auch Anja Katzner gratulierte dem Abiturjahrgang zu der "fantastischen Leistung". Abschließend bekam sie als Dank für den Prüfungsvorsitz einen Blumenstrauß des Jahrgangs überreicht.

Das Abitur am GTO bestanden haben: Patricia Bauer (Hemsbach), Johannes Behringer (Schwabhausen), Lina Berg (Oberschefflenz), Lena Brell (Hüngheim), Aline Burkhart (Winzenhofen), Allegra Cesario (Osterburken), Lisanne Döring (Oberschefflenz), Tristan Eberhard (Dallau), Felix Frauenschuh (Neunstetten), Romy Graf (Leibenstadt), Franz Grathwohl (Wohlmuthausen), Jamiro Haidt (Bieringen), Leia Heß (Mosbach), Leo Hirn (Gommersdorf), Teresa Höflein (Marlach), Emma Keller (Hüngheim), Noemi Knoll (Bieringen), Tizian Konrad (Großeicholzheim), Hannah Kraus (Ballenberg), Michael Kronhart (Osterburken), Connor Kurle (Ruchsen), Patrizia Löwe (Götzingen), Colleen Märker (Bofsheim), Diana Martaler (Seckach), Ariana Müller (Osterburken), Judith Müller (Oberndorf), Mathilda Müller (Oberndorf), Frieda Mütsch (Eberstal), Maria Nenninger (Merchingen), David Schieß (Schwabhausen), Maja-Carlotta Schmid (Jagsthausen), Louis Schmidt (Möckmühl), Luca Schmidt (Hemsbach), Marie Schneider (Dallau), Daniel Schorr (Hirschlanden), Tabea Schulz (Götzingen), Mira Specht (Westernhausen), Luisa Stahl (Ballenberg), Hendrik Stockert (Bieringen), Philipp Wagenleitner (Großeicholzheim), Theresa Watzal (Hemsbach), Lena Wenz (Oberschefflenz), Emma Wittmann (Eubigheim) und Sonita Wölfl (Osterburken).