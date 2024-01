Osterburken. (pol) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 38-Jähriger am Mittwochvormittag einen 48-Jährigen in Osterburken mit einem Schlagstock bedroht haben soll. Gegen 11 Uhr lief der Ältere vom Ärztehaus in der Prof.-Schumacher-Straße in Richtung eines Discounters. Als er an einem grauen BMW vorbeilief, soll dessen Fahrer ausgestiegen sein und ihn unvermittelt mit einem Schlagstock bedroht haben.

Daraufhin flüchtete der 48-Jährige zurück ins Ärztehaus. Der 38-Jährige soll kurz darauf den Parkplatz mit seinem Pkw verlassen haben. Zeugen melden sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291/648770.