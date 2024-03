Osterburken. (F) Die Vorbereitungen für den 14. Stadtlauf, der am Muttertag (12. Mai) unter dem Motto "Run for More – Run for Children – Run for Alois-Wißmann-Schule" stattfinden wird, sind jetzt so richtig angelaufen. Das größte Sportevent in der Römerstadt verfolgt nicht nur das sportliche Ziel, viele Menschen in Bewegung zu bringen, sondern das Orga-Team hat es sich wieder zur Herzenssache gemacht, Gutes zu tun. So wird in diesem Jahr die Alois-Wißmann-Schule mit dem Erlös der Startgelder unterstützt. Über die Homepage des Osterburkener Stadtlaufs sind zudem jederzeit weitere Spenden möglich.

Bei einem Pressegespräch im Gesundheitsstudio "Reha-Fit" stellte Mitorganisator Werner Hemberger das Konzept des diesjährigen Laufs vor. Zuvor ging er in einem kurzen Rückblick auf die erfolgreiche Laufveranstaltung des vergangenen Jahres ein. Der Erlös in Höhe von 7391 Euro kam der kleinen Wilma aus Weikersheim zugute. Dass das Orga-Team auf das neue diesjährige soziale Projekt aufmerksam geworden ist, ist Christelle Hoffert (Osterburken) zu verdanken, so Hemberger, denn sie fragte an, ob man die Alois-Wißmann-Schule finanziell unterstützen könne, um die dortigen Kinder weiter zu fördern. Nach einem Vor-Ort-Besuch in der Schule war sich das Team einig: "Das machen wir."

Schulleiterin Christine Faller betonte, dass diese Schule ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung ist. Sie freue sich deshalb ganz besonders, dass ihre Schule durch den Stadtlauf finanzielle Unterstützung erhalten wird. Der Erlös des Stadtlaufs wird für zwei Kooperationsprojekte der Alois-Wißmann-Schule, die mit der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule Buchen und der Schwimmhalle Grimm aus Mudau bestehen, verwendet werden.

"Musizieren und schwimmen bietet den Schülerinnen und Schülern eine besondere und wertvolle Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Talente und zur Förderung ihres Selbstvertrauens. Die Kinder engagieren sich bei beiden Projekten mit großer Begeisterung", sagte Faller. Das Kollegium und die Schüler seien sehr motiviert, am Stadtlauf teilzunehmen. An einem Infostand werden sie auch die Arbeit der Schule vorstellen.

Sybille Heilig, Inhaberin von "Reha-Fit", freute sich, dass man dieses Jahr zwei wichtige Projekte der Alois-Wißmann-Schule finanziell unterstützen könne. Sie hoffe auf noch mehr Teilnehmer als im letzten Jahr und fiebere schon dem Stadtlauf entgegen. Für das kommende Jahr 2025 werde wieder ein neues soziales Projekt gesucht, das man finanziell unterstützen könne.

Sandra Strambace, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, wird wieder am Lauf teilnehmen und meinte, dass diese Veranstaltung "wieder ein tolles Event wird". Darauf freut sich auch "Stimmungskanone" Alex Rodriguez, der zwar nicht mitlaufen kann, aber für einen reibungslosen Startverlauf sorgen will und zudem die Läufer anfeuern wird.

Bürgermeister Jürgen Galm lobte das Organisationsteam für sein großes Engagement. Der Stadtlauf sei alljährlich eine der wichtigsten Veranstaltungen im Kalender der Stadt. Er dankte auch den vielen Sponsoren, "die dieses tolle Event unterstützen". Hier stehe immer ein sozialer Zweck im Mittelpunkt, wobei Projekte in der Region unterstützt werden.

"Das ist eine tolle Sache", so Galm. Mit dem Spendengeld könne man an der Schule viel Gutes erreichen, wenn man die Kinder sowohl beim Musizieren als auch beim Schwimmen unterstützt. Die gute Arbeit der Alois-Wißmann-Schule werde in den Mittelpunkt gestellt und sei dann in den Köpfen der Menschen verankert, was ein ganz wichtiger Effekt sei.

Mitorganisator Hemberger freute sich, dass man auch in diesem Jahr wieder auf viele Sponsoren zählen kann, welche die Veranstaltung unterstützen. Sabine Zimmermann von der Firma AZO lobte: "Der Stadtlauf, der ein Erfolgsmodell in der Region ist, hat alljährlich an Bedeutung gewonnen, was sich an der immer größeren Teilnehmerzahl widerspiegelt." Dies sei auch ein Verdienst des Orga-Teams.

Auch die Firma AZO, die von Anfang an mit dabei ist, werde sicherlich erneut mit einer großen Zahl an Läufern teilnehmen. So auch die Volksbank Kirnau, wie Achim Liebl versprach. Er sagte bereits zu, dass man auch an den nächsten Veranstaltungen mitwirken wird. Erstmals in diesem Jahr ist ein Laufteam der Firma Polifilm aus Osterburken dabei, wie Sebastian Eckel sagte.

Wie Werner Hemberger ausführte, besteht für die Läufer bereits die Möglichkeit, sich auf diese Sportveranstaltung vorzubereiten, denn man könne an den von "Reha-Fit" angebotenen kostenlosen Lauf- und Walkingtreffs mitmachen, die am 21. März beginnen und immer donnerstags ab 18 Uhr stattfinden, Treffpunkt ist bei "Reha-Fit".

Der Zeitplan für den Stadtlauf sieht vor: Der Nordic-Walking-Lauf startet um 9 Uhr ohne Zeitnahme und Wertung. Die Laufstrecke beträgt 5,2 Kilometer. Der Bambini-Lauf, Jahrgang 2017 und jünger, startet um 9.05 Uhr. Die Streckenlänge beträgt 450 Meter. Auch hier erfolgt keine Zeitnahme und Wertung. Fünf Minuten später beginnt der Schülerlauf bei einer 1000 Meter langen Laufstrecke (Teilnehmer Jahrgang 2009 bis 2016). Die Wertung erfolgt nach Jahrgangsklassen.

Der 10,6-Kilometer-Lauf startet um 10 Uhr (Teilnehmer Jahrgang 2014 und älter). Die Wertung erfolgt getrennt nach Erwachsenen und Jugendlichen. In einer Sonderwertung wird der Gesamtsieger (sowohl weiblich als auch männlich) ermittelt. Der letzte, 5,2 Kilometer lange Lauf startet um 10.10 Uhr (Teilnehmer Jahrgang 2016 und älter). Hier werden die ersten drei Plätze bewertet.

Die Startunterlagen werden am Samstag, 11. Mai, von 13 bis 16 Uhr bei "Reha-Fit" oder am Veranstaltungstag ab 7.30 Uhr in der Baulandhalle ausgegeben. Umkleideräume und Duschen stehen im Sportheim des SV Osterburken zur Verfügung. Die Siegerehrung findet ab 12.30 Uhr auf dem Adolf-Zimmermann-Platz an der Baulandhalle statt.

Zum Schluss bedankte sich Hemberger bei der BSW-Fotogruppe, bei den Hilfsorganisationen, dem DRK-Ortsverein Osterburken und der Feuerwehr Osterburken, sowie bei allen Helfern für die zugesagte Unterstützung. "Die Bereitschaft, anderen zu helfen, zählt zu den wichtigsten menschlichen Werten", so Hemberger abschließend.

Info: Infos zur Anmeldung gibt es auch unter www.reha-fit-bauland.de sowie per E-Mail an stadtlauf-osterburken@gmx.de.