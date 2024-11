Wer kennt sie nicht: Die schmalen Gehwege zwischen der evangelischen Kirche (links) und dem alten Rathaus (vorne rechts) in Adelsheim. In der Gemeinderatssitzung am Montag stellte Stadtplaner Prof. Mario Flammann u. a. Möglichkeiten vor, wie die Stelle in der Adelsheimer Ortsmitte für Fußgänger freundlicher gestaltet werden könnte. Foto: Dominik Rechner