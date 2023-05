Für Unmut in der Bevölkerung sorgt weiterhin die Abschaltung der Straßenbeleuchtung zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. "Das ist gefährlich und nicht in Ordnung", empörte sich ein Bürger. Die Verletzungsgefahr etwa aufgrund von im Dunkeln nicht erkennbaren Unebenheiten an Gehwegen oder Straßen sei groß. Manche Einwohner hätten Angst, zu später Stunde den Heimweg vom Bahnhof im Finstern zurückzulegen, brachte ein anderer Besucher der Sitzung vor. Angemahnt wurde auch, dass zumindest das Feuerwehrhaus, an dem sich auch der "Defi" befindet, ringsum beleuchtet sein müsse. "Da muss die Laterne laut Gesetz zugeschaltet sein", weiß Achim Helm, was jedoch nicht der Fall sei.

Ein Thema, das viele Lindacher umtreibt, wurde zu Beginn der "Fragestunde der Einwohner" zur Sprache gebracht: " Wie ist der aktuelle Stand beim Ausbau des Glasfasernetzes durch die Firma BBV-Deutschland/`TONI`? " Alle erforderlichen Arbeiten seien in Lindach bereits abgeschlossen, berichtete Ortsvorsteher Helm. Kleinere, noch offene Maßnahmen in Neckargerach sollten in den nächsten Wochen durchgeführt werden. Mit der endgültigen Fertigstellung rechne er im Juli 2023, so Helm.

Von Barbara Nolten-Casado

Lindach. Gut besucht war die Sitzung des Ortschaftsrats Lindach am vergangenen Donnerstag. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger des Eberbacher Ortsteils waren der Einladung von Ortsvorsteher Achim Helm ins Dorfgemeinschaftshaus gefolgt, um sich im öffentlichen Teil der Versammlung über allerlei Neues und Wissenswertes zu informieren.

Ein weiteres gravierendes Problem sieht der Ortsvorsteher in der von mehreren Einwohnern gemachten Beobachtung, dass Wildtiere wie Wildschweine, Rehe und neuerdings auch ein Waschbär aus dem nahen Wald – nicht zuletzt aufgrund der Lichtabschaltung – nachts zunehmend im Dorf "unterwegs" seien. "Im Dorfkern darf aber nicht gejagt und geschossen werden", informierte Helm. Jagdpächter seien daher nicht zu Schadensersatz verpflichtet, wenn die Tiere Schäden anrichteten. Auch aus diesem Grund müssten "dringend ein paar Laternen der Straßenbeleuchtung wieder zugeschaltet werden", fand Helm.

Nach einstimmigem Beschluss der Ortschaftsräte wurde Nico Helm als Ersatz für den wegen Umzugs aus dem Gremium ausgeschiedenen Yannic Morr als neues Mitglied des Ortschaftsrats verpflichtet.

Für den 9. Juli sei in diesem Jahr der Lindacher Seniorentag geplant, erfuhren die anwesenden Bürger weiter. Dieser soll um 15 Uhr im Schützenhaus oder dessen Außenbereich mit Kaffee und Kuchen beginnen und mit einem gemeinsamen Abendessen enden. Alte Filme von Lindach und ein Beitrag von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath zur Geschichte des Dorfes sollen unter anderem zur Unterhaltung der Gäste beitragen. Der allseits beliebte Kalender, mit dem der Ortschaftsrat Lindachs Senioren in den vergangenen Jahren als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Seniorenfeiern beschenkte, soll künftig in Privatinitiative erstellt und Interessenten zum Kauf angeboten werden.

Im Rahmen weiterer Tagesordnungspunkte wurden unter anderem Anfragen zur Errichtung von Wander-Parkplätzen oberhalb des Bahnhofs sowie zur Möglichkeit von Baumbestattungen beim Lindacher Friedhof beschlossen. Das bereits bestehende Urnenfeld auf dem Friedhof werde zur besseren Kenntlichmachung demnächst mit Sandsteinplatten eingefasst, berichtete Ortsvorsteher Helm. Dadurch solle vermieden werden, dass Friedhofsbesucher über die "Friedstätte" laufen. Auch sei die Aufstellung eines Ständers für Grabkerzen geplant.

Zu guter Letzt gaben die Ortschaftsräte grünes Licht für die Einleitung der Planungsphase einer durch das "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" (ELR) förderbaren Anlage eines Dorfplatzes.