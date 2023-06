Hirschlanden. (pm) Zum großen Jubiläums-Oldtimertreffen in Hirschlanden am Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr erwarten die Veranstalter der Ortschaftsverwaltung und des FC Teutonia eine Beteiligung von weit mehr als 100 historischen Fahrzeugen. Bereits zum 22. Mal werden in dem kleinen Baulanddorf alte Traktoren, Motorräder und Autos präsentiert. In diesem Jahr findet das Treffen im Rahmen des Jubiläumsfestes "100 Jahre FC Teutonia Hirschlanden" auf dem Sportgelände des FC am Brunnenberg statt.

Oldtimerclubs aus der gesamten Region haben ihre Beteiligung zugesagt. Das Besondere am "Herschlanner-Oldtimertreffen" ist die Vielfalt der gezeigten Modelle. Die Palette reicht von landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen über seltene Motorräder bis hin zu raren Kraftfahrzeugen. So sind bei den Traktoren von den bekannten 50er-Jahre-Bulldogs wie Eicher, Fahr, Güldner, Allgaier, Porsche, Hürlimann, Bautz, Hela, Kramer, Schlüter oder Deutz bis hin zum Glühkopf-Lanz zahlreiche weitere Typen zu bewundern. An Zwei- und Dreirad-Raritäten können BMW-Weltkriegsgespanne, der "Grüne Elefant" von Zündapp, aber auch Horex, NSU, Triumph und viele andere Hersteller bestaunt werden.

Die automobile Vergangenheit wird mit uralten Mercedes-, Opel- und BMW-Modellen lebendig. Aber auch die kleinen Goggomobile, Messerschmitts oder BMW-Isettas lassen die Herzen der Betrachter höher schlagen. Natürlich kommen auch Autos aus den 60er- und 70er-Jahren nicht zu kurz: Opel-Manta, VW-Käfer, NSU TT oder Ford-Capris lassen die Väter ins Schwärmen über die Fahrzeuge ihrer Jugendzeit kommen.

Das Treffen erstreckt sich über den ganzen Tag bis in den späten Abend. Es gibt vielfältige Essens- und Getränkeangebote mit Spezialitäten der Region. Im Rahmenprogramm finden u. a. die Badischen Meisterschaften im Bierkisten-Querstapeln statt. Für Kinder gibt es eine Spielstation. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind willkommen.

Info: Weiteres Informationen gibt es bei Hirschlandens Ortsvorsteher Martin Herrmann unter Tel. 06295/7159 oder per E-Mail an ortsvorsteher.herrmann@t-online.de.