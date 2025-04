Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Zu Ostern sind Eier in aller Munde. Doch auch hierzulande geht die Sorge der Kunden um, ob sie genügend Eier bekommen. Denn aufgrund der Vogelgrippe in den USA wird berichtet, Präsident Donald Trump würde auch in Deutschland um Hilfe bitten. Wir erkundigten uns bei den Betreibern vom "Odenwaldhuhn" in Schwanheim, wie sehr sie die