Obrigheim/Heilbronn/Bretten. (RNZ/pm) Noch am Tag der Taten haben Beamte des Polizeireviers Bretten einen erst 15-jährigen Jugendlichen festgenommen, der in der Nacht zum Freitag, 29. November, an zwei Einbrüchen in Obrigheim und Heilbronn beteiligt gewesen sein soll. Das teilten Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Heilbronn am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, gemeinsam mit zwei noch unbekannten Komplizen gegen 1.15 Uhr die Scheibe eines Elektrogeschäfts in der Obrigheimer Hauptstraße eingeschlagen und ins Innere des Gebäudes eingestiegen zu sein. Vermutlich aufgrund eines ausgelösten Alarms seien die Täter allerdings ohne Beute geflüchtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Zeuge konnte beobachten, dass es sich um drei Täter handelte, die mit einem dunklen Auto mit französischem Kennzeichen in Richtung Heilbronn davonfuhren.

Kurz nach 2 Uhr sollen die Täter ebenfalls nach dem Einschlagen einer Scheibe in ein Ladengeschäft in der Fleiner Straße in Heilbronn eingebrochen sein und eine Vielzahl von gesicherten Mobiltelefonen, Smartwatches und Tablets entwendet haben. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro konnten sie zunächst unerkannt flüchten.

Eine Auswertung der an beiden Tatorten von Sicherheitskameras gefertigten Aufnahmen ergab im Anschluss schnell, dass es sich an beiden Örtlichkeiten um dieselben Täter gehandelt haben dürfte. Nur eine Stunde später fiel einer Polizeistreife des Reviers Bretten auf der Bundesstraße B35 im Bereich Knittlingen ein dunkler Audi mit französischem Kennzeichen auf.

Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, trat der Fahrer zunächst die Flucht an, verunfallte allerdings kurz darauf. Der 15-jährige Fahrer des Audi konnte vor Ort festgenommen werden. Seinen beiden Mitfahrern gelang dagegen die Flucht in ein Waldstück; trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers gelang es nicht, die Flüchtigen zu fassen. Im Fahrzeug fanden die Polizisten im Anschluss das Diebesgut aus dem Einbruch in Heilbronn und stellten es sicher. Der Audi wurde als Beweismittel und zu Zwecken der Spurensicherung beschlagnahmt.

Der jugendliche Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt, wurde am Mittag des 29. November einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl wegen Fluchtgefahr; der 15-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Mittätern dauern an.