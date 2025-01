Von Heiko Schattauer

Asbach. Des Deutschen liebstes Kind macht Sorgen. Also nicht direkt das jeweils präferierte Automobil selbst, sondern vielmehr die Branche, an der in Deutschland seit jeher so viel hängt. Wieso laufen die Räder nicht mehr rund, wo wurde der Blinker falsch gesetzt, wie lässt sich gegensteuern?

Die RNZ hat dieser Tage mit einem, der seit 40