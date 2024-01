Obrigheim. (zg/stk) Die Störche überwintern derzeit noch im Süden Spaniens oder in Nordafrika. Ab Anfang Februar sei allerdings schon mit der Rückkehr des Obrigheimer Brutpaares zu rechnen, erklärt Klaus Junker vom Nabu Mosbach. Von den drei im Neckarvorland vorhandenen Nestern ist seit einigen Jahren nur eines auf dem Gelände des Steinbruchhofes besetzt, und zwar von Hector und Alma, wie sie vom Nabu inoffiziell genannt wurden.

"Das erfahrene Elternpaar brütet sehr zuverlässig und hat bisher schon 14 Jungstörche zum Ausfliegen gebracht, worunter vier Junge sogar im extrem trockenen Sommer 2022 aufgezogen wurden", berichtet Junker, auf dessen Initiative die Storchennester 2019 errichtet wurden.

Wenn allerdings neu ankommende Weißstorchenpaare sich näher für die beiden freien Nester in der Nähe interessierten, wurden sie von Hector und Alma so lange angegriffen, bis sie das Weite suchten. Nun hat der Nabu in der Winterpause die beiden ungenutzten Nester restauriert.

Neue Weidenkörbe, gefüllt mit dürren Ästen und Feinmaterial sowie bespritzt mit Kot simulierender weißer Kalkfarbe wurden beim Heinrichhof und Steinbruchhof auf die Masten gesetzt. Die von Klaus Junker organisierte Aktion wurde von Thomas Müller und vom Baumpflegebetrieb Jürgen Schmidt mit seinem geländegängigen Hubsteiger sowie durch eine Spende von Nabu-Mitglied Bernd Heymanns unterstützt.

Aber was tun gegen das aggressive Fortjagen durch das angesiedelte Paar? "Beim Heinrichhof haben wir eine kleine pädagogische Maßnahme ergriffen: Es sitzt nun eine sehr echt aussehende Weißstorchattrappe im frisch restaurierten Nest", so der Naturschützer. Es ist eine Gartenfigur, wie sie sonst auch erfolgreich als Lockstorch bei Neuansiedlungen verwendet wird.

Der Plan ist nun, dass dieser Vogel sich eben nicht von dem angestammten Brutpaar vertreiben lässt, sondern dass sich Hector und Alma "wohl oder übel an Nachbarn gewöhnen müssen". Wenn dann deren Brut begonnen hat, will der Nabu den Plastikstorch entfernen und hofft darauf, dass dann ein neues Brutpaar unbehelligt einziehen könnte.

Alma und Hector haben das vom Nabu installierte Nest im Frühjahr 2019 für sich entdeckt. 2019 und 2021 haben sie je drei Jungstörche großgezogen, 2020 waren es zwei, 2022 vier. 2023 kamen zwei neue Geschwister hinzu. Weitere Storchennester in der Region gibt es in Neckarkatzenbach, dort hatte sich im vergangenen Jahr auch ein Jungpaar angenähert, es gab auch einen Brutversuch, der hat allerdings nicht geklappt. Auch in Mittelschefflenz hat der Nabu ein neues Nest postiert, das zumindest von einem Storch in Augenschein genommen worden war.