Obrigheim. (stk/tko) Es gibt wieder Storchennachwuchs in Obrigheim – Alma und Hector haben wieder Junge bekommen. "Die Störche kamen in diesem Jahr ungewöhnlich früh zurück", erzählt Nabu-Mitglied Klaus Junker. Auf seine Initiative wurden im Jahr 2019 die zwei Nester in Neckarnähe in Obrigheim errichtet. Gleich im ersten Sommer kamen Alma und Hector und fanden hier ihr Sommer-Zuhause.

