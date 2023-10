Restaurant "Brecht" im Gewerbepark Techno eröffnet

Von Brunhild Wössner

Obrigheim. Als Standort für ein neues Restaurant in Obrigheim würde einem der Gewerbepark Techno auf der Asbacher Höhe nicht als erstes einfallen. Und dennoch hat sich Familie Brecht ganz bewusst für diesen Ort entschieden. An alter Stelle in einem Wohngebiet in Aglasterhausen gestaltete sich das Miteinander von Gaststätte und Anwohnern nicht immer