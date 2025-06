Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Wegen des akuten Wohnungsmangels wird auf politischer Ebene darüber nachgedacht, durch eine innerörtliche Verdichtung für neuen Wohnraum zu sorgen. Was aber gar nicht so einfach ist, wie sich an einem Beispiel in Obrigheim zeigt.

Der Wunsch eines Bauherrn, ein Einfamilienhaus im Lerchenweg abzureißen und durch ein Haus mit fünf