Obrigheim. (ankf/pm) Unter dem Motto "Von der Region für die Region" findet am Sonntag, 15. September, in Obrigheim die Familienmesse "FamFair" statt. In der Neckarhalle dreht sich an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr alles um das Thema Familie, Kinder und Babys. Handgefertigte Produkte und kreative Dienstleistungen für Eltern und Kinder sollen hier gebündelt werden und für alle Lebensphasen einer Familie etwas anbieten – von werdenden Müttern über Babys bis hin zu Kindern jeden Alters.

Entwickelt wurde das Messekonzept von den zwei Unternehmerinnen aus Leonberg. In Obrigheim planen Katharina Claus und Katja Schwarz die Messe. "Ich möchte bei der Messe so viele Anlaufstellen wie möglich zeigen", sagt Claus.

Sie selbst ist Mutter von fünf Kindern, wusste aber bisher nicht, wie viele Angebote es in der Region für Familien gibt. Besonders wichtig war der Mörtelsteinerin, dass alle Aussteller auch Mitmachaktionen für die Besucher anbieten.

Aussteller sind lokale Kleinunternehmen sowie Dienstleister aus der Region. Mit dabei sind: Regina Binkele vom Kräuter und Heilpflanzenlabyrinth in Haßmersheim, Özgel Temel mit Torten aus Mosbach, Ina Sellenk und Shari Brislinger vom Reisebüro Your travel store in Mosbach, Daniela und Lea Dotterweich von Fleuretc aus Obrigheim, Rebecca Englert von Rebeccas Nadelzauber, Antje Wiegmann aus Binau von Bath, Body & Mind, Manuela Friedrich von Manu’s Haarkonzept in Neckarzimmern, Katja Schwarz und Katharina Claus mit Ringana-Produkten, Katharina Schoder und Nina Winter als unabhängige Wellness-Botschafterinnen von Doterra, Familienfotografin Irina Hug aus Obrigheim, Ernährungsberaterin Hanna Bender aus Mosbach, die ausgebildete Trageberaterin Nadja Klos aus Mosbach, Nina Kratz von der Obrigheimer Kunstwerkstatt Werktag, Victoria Ebert vom Schloss Neuburg, Evolutionspädagogin Manuela Brenner, Marie Ackermann von Liebeluise, Angelika Kunz stellt den Thermomix vor, Damijana Topper mit Gravurarbeiten, Annette Reinhart stellt das Konzept Pekip vor und personalisierte Dekoartikel macht Daniel Duba.

Mit dabei ist auch Kindlers Buchhandlung aus Mosbach. Beate und Michael Link von Ittertal-Alpakas werden ihre Lieblinge von der Läufertsmühle mit nach Obrigheim bringen. Tanja Siebert-Weiß vom Mehrgenerationenhaus Mosbach wird mit Tagesmutter Saskia Metzler vor Ort sein.

Zudem sind noch weitere Aktionen für Kinder geplant. Es gibt eine große Spielstation mit Bauklötzen von Annette Reinhart, an der die Kinder kreativ bauen können. Darüber hinaus können die Kids gespannt die Tricks des Zauberers Maximus verfolgen oder sich auf Hüpfburgen auspowern, die Daniel Pieper vom Eventservice und Schaustellerbetrieb mitbringen wird. "Alle Attraktionen sind kostenlos, und wie es sich für eine faire Familienmesse gehört", so Claus, "ist der Eintritt frei".

Die Schüler der Klassen 6 und 8 der Realschule Obrigheim bieten Kaffee und Kuchen an und die KG Neckario Neckarelz sorgt für Getränke. Kulinarisch erweitert wird das Angebot mit Herzhaftem wie Pizza und Burger.