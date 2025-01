Von Klaus P. Hunzinger

Obrigheim. Um Geld, um viel Geld ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Einstimmig verabschiedet wurde der Haushalt für 2025. Vor dem Hintergrund eines deutlichen Fehlbetrags in der Gemeindebilanz und dahinschmelzender Rücklagen sorgte die enorme Kostensteigerung bei der Entwässerungsplanung des Gewerbegebietes "Hinterfeld", angrenzend an