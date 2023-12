Von Ann-Kathrin Frei

Obrigheim. Der Ganztagsunterricht an der Gemeinschaftsschule Obrigheim wird sich zum neuen Schuljahr 2024/2025 ändern. Statt wie bisher an vier Tagen wird der Ganztagsunterricht dann nur noch an drei Tagen in der Woche angeboten. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag der Gemeinschaftsschule in seiner letzten Sitzung des Jahres einstimmig zu.

"Die